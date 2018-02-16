تركيا تحكم بالسجن المؤبد على 3 صحافيين

قضت محكمة تركية، اليوم الجمعة، بالسجن المؤبد على ثلاثة صحافيين بتهمة ارتباطهم بالانقلاب الفاشل في تموز/ يوليو 2016، أحدث فصول التضييق على حرية الصحافة في تركيا.

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن الأخوين أحمد ومحمد ألتان والصحافية نازلي اليجاك الذين ينفون أي تورط في الانقلاب الفاشل، حُكم عليهم بالإضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين، بالسجن المؤبد في إطار هذه القضية التي أثارت انتقادات المدافعين عن حرية الصحافة.

ووجهت إلى المتهمين الستة خصوصا تهمة "محاولة الانقلاب على النظام الدستوري"، ولطالما طالب الأخوان ألتان واليجاك بتبرئتهما في هذه القضية رافضين التهم "العبثية" الموجهة إليهما بتوجيه "رسائل مبطنة" في برنامج تلفزيوني كان يُبثّ مباشرة على الهواء عشية الانقلاب الفاشل.

ورفضت محكمة تركية الشهر الماضي الإفراج عن محمد ألتان رغم قرار أصدرته المحكمة الدستورية يعتبر سجنه "انتهاكا" لحقوقه.

ومحمد ألتان (65 عاما) له العديد من المؤلفات السياسية واعتقل في أيلول/ سبتمبر 2016 مع شقيقه أحمد (67 عاما) الصحافي والروائي الذي أسس بصورة خاصة صحيفة "طرف" المعارضة.

أما نازلي إليجاك (73 عاما) فهي صحافية وكاتبة عملت حتى 2013 في صحيفة "صباح" الكبرى الموالية للحكومة وهي معتقلة منذ نهاية تموز/ يوليو 2016.

والمعتقلون الثلاثة الآخرون الذين حكم عليهم الجمعة، هم المدير السابق لقسم التسويق في صحيفة "زمان" يعقوب سيمسيك، والمدرب في كلية الشرطة سوكرو توغرول اوزسينغول والرسام في صحيفة "زمان" فيفزي يازيكي.

ونسبت أنقرة محاولة الانقلاب الى الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي ينفي أي تورط فيها. وشنت حملة تطهير غير مسبوقة في هذا الإطار طالت معارضين سياسيين للرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووسائل إعلامية. وأقيل أكثر من 140 ألف شخص أو أوقفوا عن أداء عملهم وأوقف واعتقل أكثر من 50 ألف شخص.

وتحتل تركيا المرتبة 155 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود"