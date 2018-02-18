"مشروع الأرشيف الرقمي" لتوثيق التاريخ الفلسطيني المُهدد

أعلن المتحف الفلسطيني، اليوم الأحد، بدء العمل على مشروع الأرشيف الرقمي، بمنحة مقدارها 1.9 مليون دولار أميركي مقدمة من صندوق "أركيديا".

وأوضح المتحف في بيان، أن هذا المشروع يأتي كمبادرة استراتيجية بهدف تكوين أرشيف رقمي متاح للجمهور، يضم تسجيلات صوتية وصورًا فوتوغرافية وقطعًا ووثائق وأعمالاً فنية تنتمي إلى مجموعات أرشيفية مهددة توثق تاريخ فلسطين منذ عام 1800 حتى وقتنا الحاضر.

ويكتسب المشروع أهمية فريدة واستثنائية بحسب البيان، نظرا "لمواجهته واقع التهديد والضياع المتواصل الذي يشهده التراث الفلسطيني جرّاء الاحتلال".

وأشار المتحف، إلى أن هذا الأرشيف يشكل أحد أهم مكوّنات المنصة الرقمية للمتحف الفلسطيني، إذ يستكشف 145 ألف مادة أرشيفية مهددة بالمصادرة أو التلف أو الضياع ويبحث فيها ويحولها إلى مواد رقمية وينشرها على منصته الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية على مدار ثلاثة أعوام.

وقالت رئيسة مجلس إدارة المتحف زينة جردانة، "إن هذا المشروع سيعزز من أداء المتحف الفلسطيني، لمهمته؛ باعتباره مؤسسة ثقافية عابرة للحدود، تربط الفلسطينيين أينما وجودوا وأنصار القضية الفلسطينية بتاريخ فلسطين الثري، وحضارتها العريقة".

ويعد أرشيف المتحف الفلسطيني الرقمي من أهم مشاريع المتحف، وإحدى منصاته الرقمية طويلة الأمد، على اعتبار أن سنوات المشروع الثلاث هي فترة تأسيسية لأول أرشيف رقمي من نوعه وحجمه في فلسطين.

ويتصدى المتحف للواقع الذي فرضه الاحتلال "من خلال حفظ ما يمكن حفظه من مكونات تاريخ فلسطين الحديث من وثائق وصور فوتوغرافية ومواد وأعمال فنية وأفلام وتسجيلات صوتية وغيرها".