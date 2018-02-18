  2. ميديا
  3. ميديا

"واينستين" للإنتاج السينمائي تقيل رئيسها لتقاعسه بالتصدي لشكاوى التحرش

تاريخ النشر: 18/02/2018 - 12:17

"واينستين" للإنتاج السينمائي تقيل رئيسها لتقاعسه بالتصدي لشكاوى التحرش
(الشبكة)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أقال مجلس إدارة شركة واينستين للإنتاج السينمائي، رئيس الشركة ومدير عملياتها بعد أقل من أسبوع من دعوته للمثول أمام القضاء فيما يتعلق بتقاعسه عن التصدي لشكاوى موظفات تخص التحرش.

وقالت الشركة في بيان، إن مجلس الإدارة "صوت بالإجماع لصالح إقالة ديفيد جلاسر".

وكان المدعي العام في نيويورك إريك شنايدرمان قال يوم الأحد الماضي، إنه أقام دعوى ضد الشركة والمنتج السينمائي هارفي واينستين، يتهم فيها المديرين التنفيذيين للشركة، بالتقاعس عن حماية الموظفات من واينستين.

ونفى واينستين ممارسة الجنس مع أي امرأة دون موافقتها، إلا أنه كان أحد أبرز رجال هوليوود، قبل أن تتهمه أكثر من 70 امرأة بسوء السلوك الجنسي بما في ذلك الاغتصاب.

وقال شنايدرمان أيضا أن جلاسر، وهو المشرف أيضا على قسم الموارد البشرية بالشركة وكان مسؤولا عن التعامل مع عشرات الشكاوى ضد واينستين، يجب ألا ينتفع من بيع للشركة، وأضاف أن جلاسر آنذاك كان مرشحا ليصبح الرئيس التنفيذي للشركة.

وكانت الشركة تجري محادثات بشأن بيعها مع مجموعة من المستثمرين برئاسة ماريا كوتريراس سويت المسؤولة السابقة في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إلا أن أشخاصا مطلعين على الأمر قالوا إن الدعوى التي أقامها شنايدرمان علقت المفاوضات.

وقال محامي واينستين، بن برافمان، ردا على الدعوى التي أقامها شنايدرمان في 11 شباط، إن أي تحقيق نزيه سيثبت أن الكثير من المزاعم ضد موكله لا أساس لها.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#واينستين
#سينما
#الإنتاج السينيمائي
#التحرش
#قضايا التحرش

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"مشروع الأرشيف الرقمي" لتوثيق التاريخ الفلسطيني المُهدد
"مشروع الأرشيف الرقمي" لتوثيق التاريخ الفلسطيني المُهدد

2018-02-18

فيسبوك وتحدٍ لمنع التدخل في الانتخابات الأميركية مستقبلا
فيسبوك وتحدٍ لمنع التدخل في الانتخابات الأميركية مستقبلا

2018-02-18

"لمخالفة قانون الخصوصية": محكمة بلجيكية تهدّد فيسبوك بغرامة ضخمة
"لمخالفة قانون الخصوصية": محكمة بلجيكية تهدّد فيسبوك بغرامة ضخمة

2018-02-17

الأكثر قراءة

طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على مواقع للمقاومة بغزة

طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على مواقع للمقاومة بغزة

2018-02-17
حالة الطقس: عاصف وماطر وتحذيرات من تشكل السيول والفيضانات

حالة الطقس: عاصف وماطر وتحذيرات من تشكل السيول والفيضانات

2018-02-17
إغلاق شوارع وتحذيرات من حدوث فيضانات

إغلاق شوارع وتحذيرات من حدوث فيضانات

2018-02-17
رئيس الوزراء البولندي: هناك يهود مجرمون... لن نحولهم لضحايا

رئيس الوزراء البولندي: هناك يهود مجرمون... لن نحولهم لضحايا

2018-02-17
غالانت يتوعد

غالانت يتوعد "محور الشر" بسورية ورؤوبين لا يستبعد المواجهة

2018-02-17