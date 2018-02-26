تقارير إعلامية: شركة واينستين ستشهر إفلاسها

أفادت تقارير إعلامية، بأن مجلس إدارة شركة "واينستين" للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، قال إن الشركة ستشهر إفلاسها بعد انهيار محادثات لبيعها.

وكانت الشركة تسعى لعقد اتفاق ينقذها من الإفلاس، وذلك بعدما اتهمت أكثر من 70 امرأة المنتج السينمائي هارفي واينستين، الرئيس السابق للشركة الذي كان في يوم من الأيام، أحد أقوى الأسماء في هوليوود، بالسلوك الجنسي المشين بما في ذلك الاغتصاب. وينفي واينستين ممارسة الجنس دون رضا الطرف الآخر.

ونقلت صحف مثل "سان فرانسيسكو كرونيكال" و"لوس انجليس تايمز"، عن بيان لمجلس الإدارة قوله "دخلت شركة واينستين في عملية بيع حثيثة أملا في الحفاظ على الأصول والوظائف. واليوم انتهت هذه المناقشات دون توقيع اتفاق".

وأضاف البيان أنه لم يعد أمام المجلس "خيار سوى المضي قدما في الطريق الوحيد القابل للتطبيق لزيادة ما تبقى من قيمة الشركة إلى أقصى حد: عملية إفلاس منظمة".

ولم يرد تأكيد للخطة حتى الآن على الموقع الإلكتروني للشركة أو عبر حسابها على موقع "تويتر".