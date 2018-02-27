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اقتراح قانونٍ لمنع الاتصالات من "أماكن الاعتداءات الإرهابية" بسنغافورة

تاريخ النشر: 27/02/2018 - 15:47

اقتراح قانونٍ لمنع الاتصالات من "أماكن الاعتداءات الإرهابية" بسنغافورة
توضيحية (فرانس برس)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أكّدت سنغافورة اليوم الثلاثاء، أنها تسعى للحد من تبعات الهجمات الإرهابية، وتقويض خطورتها عن طريق مشروع قانون جديد للتعامل مع الهجمات، يقضي بمنع الناس الموجودين في منطقة الاعتداء من التقاط صور أو تسجيل لقطات فيديو عن الحادث، أو إجراء اتصالات تتناول عمليات الشرطة.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أن القانون الجديد سيسمح للشرطة بإصدار "أمر وقف الاتصالات"، بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية، مضيفة أن هذا سيتطلب "أن يتوقف جميع الأشخاص، الموجودين في المنطقة عن إجراء اتصالات أو تصوير لقطات فيديو أو التقاط صور في مكان الواقعة، والتوقف عن إرسال رسائل نصية أو صوتية عن العمليات الأمنية الجارية في المنطقة".

وبحسب الوزارة، فإن "أي معلومات تتسرب للإرهابيين قد تعرض حياة مسؤولي الأمن والناس للخطر".

وقالت صحيفة "ستريتس تايمز" إن المقترحات ستطبق على الصحافيين، وستنص على عقوبات مثل الغرامات أو السجن. والمقترحات تأتي في إطار قانون 2018 للأمن العام والسلامة الذي رفع إلى البرلمان.

 

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سنغافورة
#الاعتداءات الإرهابية
#الصحفيين

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