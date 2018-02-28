ألمانيا: ثلث مستخدمي وسائل التواصل "لا يتصورون حياتهم بدونها"

كشف استطلاع للرأي، أن نحو ثلث مستخدمي الإنترنت في ألمانيا، لا يستطيعون الآن تصور حياتهم بدونها.

وأظهر الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه أمس الثلاثاء، أن 87 في المائة من مستخدمي الإنترنت في ألمانيا، نشطون على شبكات "فيسبوك" و"يوتيوب" وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي، وترتفع النسبة إلى 98 في المائة عند الفئة العمرية بين 14 و29 عاما.

وقال بيرنهارد رولدر المدير التنفيذي لرابطة "بيتكوم" الألمانية المعنية بتكنولوجيا المعلومات، والتي كُلفت بإجراء الاستطلاع، إن وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد منذ فترة طويلة ظاهرة شبابية شكلية، بل تطورت في غضون سنوات قليلة إلى جزء راسخ في حياتنا.

وبحسب الاستطلاع، فإن "فيسبوك" و"يوتيوب" يتصدران قائمة شبكات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في ألمانيا، حيث نشط ثلثا مستخدمي الإنترنت في ألمانيا على "فيسبوك" خلال الأشهر الماضية، وزادت النسبة عن 50 في المائة لمستخدمي "يوتيوب"، مقابل 28 في المائة لموقع "إنستغرام" للصور، و20 في المائة لموقع "بنتريست" و19 في المائة لـ"تويتر".

وأشار الاستطلاع إلى أن 68 في المائة من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي يستخدمون هذه الشبكات من أجل التواصل مع الآخرين أو إقامة علاقات جديدة، بينما يستخدمها 57 في المائة من الألمان للاطلاع على الأحداث اليومية. وأجرى الاستطلاع معهد "بيركوم ريسيرش" لقياس مؤشرات الرأي. وشمل الاستطلاع ألف و212 ألمانيا فوق 14 عاما.