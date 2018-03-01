تلوث مياه الشرب بالإسكندرية يثير جدلا بين المصريين

أثار تلوث مياه الشرب بالإسكندرية جدلا بين المصريين، على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ مع نشر بعض حسابات ناشطين وصفحات على "فيسبوك" من الإسكندرية، أخبار حالاتِ تسمّمٍ بسبب تلوث المياه.

ونفت الحكومة في البداية الأمر برمته، ووصفته الكتائب الإلكترونية، بـ"إشاعة إخوانية لهدم الدولة"، إلا أن أهالي الإسكندرية ردوا بنشر صور من صنابير المنازل تؤكد تلوث المياه، فغير النظام موقفه، لتنشر مواقع مؤيدة له أخباراً عن تحطم ماسورة المياه الرئيسية، تسببت في التلوث.



اللافت أن خبر تسمم مواطنين انتقل من مواقع التواصل لمواقع خبرية مؤيدة للنظام، مثل موقع "الفجر" و"صوت الأمة"، وأصدر بعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بيانا ينفي الأمر ويعترف في نفس الوقت بوجود مشكلة في محطة مياه السيوف، تسبب فيها انخفاض المياه بفرع رشيد وترعة المحمودية، وانتشار الأمونيا في المياه.



وازداد التفاعل مع القضية ووصل لتدشين ناشطين لوسم #الماء_فيه_سم_قاتل، شنوا فيه هجوما على النظام.

وعبّر الناشط عمرو مغازي عن سخطه قائلا: "‏‎#مياه_الشرب كانت مقطوعة وعادت منذ قليل، لها لون أخضر ورائحة كريهة، شوفوا سلبيتنا وصلتنا لفين يا مصريين، نركبوا مواصلات نموتوا، ننزل نتفسح نموتوا، نسكت برضوا نموتوا من مياه ملوثة جاية لنا حتى بيوتنا. صمتنا وسلبيتنا تقتلنا وتقتل مستقبل أبنائنا. #الإسكندرية".



وغردت "بنوتة إسكندرانية": "‏شركة المياه قالت لا صحة لما يقال عن تسمم مياه ‎#الإسكندرية! طيب حضرتك الميه نازلة من الحنفيه صفراء! يعني لو مفيش تسمم في فشل كلوي".

وسخر الصحافي محمد نجيب الكشكي قائلا: "إلى أهالي الإسكندرية اللي بيشتكوا من المية ريحتها مجاري.. الدولة مش هتعمل كل حاجة.. اتصرفوا انتوا وعالجوها ثلاثيا.. احنا مشغولين مع الأشرار الثلاثة".



وألمحت تمر في سخرية للسيسي وقالت: "المية مقطوعة في معظم أحياء إسكندرية من الصبح، ولا يكونش بيدربنا على عدم وجود المية عشان نتعود وكدة؟".

وأجملت جهاد الهادي، في تغريدة، قائلة: "في مصر لو مامتش بالإعدام هتموت في الاختفاء القسري، لو مامتش فالاختفاء هتموت في حادثة قطر، لو مامتش بقطر هتموت بتسمم من المياه. #الماء_فيه_سم_قاتل".