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كاظم الساهر يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تاريخ النشر: 02/03/2018 - 13:54

كاظم الساهر يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي
الصورة التي كشفت ارتباط الساهر بسارة (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

كان الفنّان كاظم الساهر، في الأيام الأخيرة، الشغل الشاغل لكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى العديد من المواقع الإلكترونية، وذلك عَقِبَ خطوبة الفنان العراقي من شابة تونسية تُدعى سارة.

وأشار مصادر إلى أن كاظم الساهر التقى بسارة في حفل زفاف كان يحييه في لندن قبل سنوات، وارتبط بعلاقة صداقة تحولت إلى خطوبة قبل سنة تقريبا، بعد حوالي 20 عاما من طلاقه من زوجته ووالدة ابنيه وسام وعمر.

وتفاعل الرأي العام حول مدى صحة الخبر، ومن هي الفتاة التي خطفت قلب "القيصر"، لا سيّما أنّ الساهر يتحفّظ في الخوض في شؤونه العائليّة والعاطفيّة عبر الإعلام، وسجل سابقة في قبوله هذه المرة بنشر صور تجمعه بعروسه التونسية، وهي ترافقه في جولة غنائية داخل الولايات المتحدة.

وأظهر تناقُل الخبر عبر مواقع الإعلام البديل، بشكل تصاعدي، مدى تعلق الجمهور في الكشف عن تفاصيل حياة الساهر. وجاء تأكيد نجل الساهر، وسام، عن ارتباط والده بفتاة تونسية، لتعزيز حقيقة الصور التي نُشرت.

وفجّر ارتباط الساهر حالة من الغضب لدى فئة المعجبات تحديدا. وتظهر بعض التغريدات على موقع "تويتر" مدى الحزن الذي حل ببعض المعجبات، من خلال تدوينات منددة بالخطوبة، لا تخلو أحيانا من مفردات مضحكة، بأن انتظارهنّ للفوز بقلب الساهر ذهب سدى.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كاظم الساهر
#مواقع التواصل
#خطوبة القيصر

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