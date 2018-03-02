"سَبِّحْ بحمد الهيئة": إنزال شيخ بالقوة عن المنبر بالسعودية

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقاطع فيديو لشجار على منبر بأحد المساجد السعودية، خلال خطبة الجمعة، اليوم، إثر محاولة إنزال الخطيب بالقوة بعد رفضه مغادرة المنبر.

وفيما تباينت رواية النشطاء على موقع "تويتر"، حول سبب إنزال الرجل الذي كان يعتلي المنبر، نقلت وسائل إعلام سعودية عن مصدر بوزارة الشؤون الإسلامية إنه "معتل نفسيا".

وتباينت رواية النشطاء على "تويتر" حول سبب الواقعة، فيما قال بعضهم إن سببها أنه انتقد الدولة، وقال آخرون إنه "غير مصرح له رسميا" بالخطابة، فيما قال فريق ثالث إنه "معتل نفسيا".

#خطيب_ينبع_المخالف هذا الشيخ له عدة سنوات وهو يلقي الخطبة في هذا المسجد ونظرًا لمواقفة الرافضة لفساد هيئة الترفية ونشرها للانحلال الاخلاقي والاجتماعي في بلاد الحرمين أراد ألقاء خطبة تدين وتستنكر ما يجري ولأنه مراقب أمنيا تركوه حتي اعتلى المنبر وعندما بدأ بدأت عملية المداهمة يتبع pic.twitter.com/j96RDNM5dW — عذبه المري (@TOXfHOvfU96v043) March 2, 2018

ويظهر في الفيديوهات المتداولة للواقعة، رجل كبير في السن، يعتلي المنبر ويلقي خطبة، قبل أن يقوم شرطي بالصعود إلى المنبر ومحاولة إقناعه بالنزول من على المنبر.

وبعد رفض الرجل ترك المنبر، انضم مصلون من المسجد إلى الشرطي على المنبر، محاولين إقناع الرجل، الذي تمسك بالمنبر، فقاموا بدفعه وإنزاله بالقوة وهو يقاومهم.

القصة بإختصار يريدون منابر تسبح بحمد الطغاة وتمجد افعالهم وتحلل منكراتهم وتبدع وتفسق كل من انكر عليهم .

#خطيب_ينبع_المخالف — #مفكر (@mofaker11) March 2, 2018

وعن تفاصيل الواقعة، قالت جريدة "الرياض" المحلية، إن "عددا من المصلين وأحد رجال الأمن في محافظة ينبع (غرب)، قاموا بمنع معتل نفسي، من إلقاء خطبة الجمعة بعد اعتلائه المنبر في مسجد الجابرية، بينبع النخل، وتم إنزاله بالقوة".

فيما أكد ناشطون أن "الشيخ له عدة سنوات وهو يلقي الخطبة في هذا المسجد، ونظرًا لمواقفة الرافضة لفساد هيئة الترفية ونشرها للانحلال الأخلاقي والاجتماعي في بلاد الحرمين، أراد إلقاء خطبة تدين وتستنكر ما يجري، ولأنه مراقب أمنيا تركوه حتي اعتلى المنبر وعندما بدأ، بدأت عملية المداهمة".