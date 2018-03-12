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الأردنيون يوجّهون رسائل لنوابهم عبر #شو_بتحكي_للنواب

تاريخ النشر: 12/03/2018 - 20:42

الأردنيون يوجّهون رسائل لنوابهم عبر #شو_بتحكي_للنواب
مجلس النواب الأردني (فرانس برس)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

وجّه الأردنيون رسائل لنوابهم بعد أكثر من عامٍ على انتخاب المجلس، عبر وسم "#شو_بتحكي_للنواب"، الذي وصل إلى لائحة الأكثر تداولا على موقع "تويتر" في البلاد.

وسألت أمل الطراونة "#شو_بتحكي_للنواب عمو انتو بتشتغلوا اشي؟!!". وكتبت نور "انا جداااااا فخوره اني ما اعطيت صوتي لهم".

أما دانة، فقالت "1. ندمانه اني رشحت هالنائب اللي اعطى الثقة لحكومة الملقي 2. لو عندكم ذرة ضمير وحدة في قلوبكم بتنزلوا عالشارع الاردني وبتعيشوا مع المساكين وبتفهموا شو بدهم 3. الشباب همه الثروة الدائمة بهالوطن احكوا معهم شوفوا مشاكلهم... وتطول القائمة ال 280 حرف ما بكفوا للاسف #شو_بتحكي_للنواب".

وغرّد وائل "#شو_بتحكي_للنواب ما شفنا منكو شي لهسه"، متسائلا "ليش ما بتنزلوا عالميدان وبتشوفوا الشعب كيف عايش وشو محتاج".

أما مؤمن فكتب "فرق كبير بين التشريع والرقابة، وبين المقاولة والتجارة! #شو_بتحكي_للنواب".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الأردنيون
#مجلس النواب الأردني
#وسم
#تويتر

الأردنيون يوجّهون رسائل لنوابهم عبر #شو_بتحكي_للنواب

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