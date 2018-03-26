صحيفة تركية تنشر صورة مركبة لميركل بزي هتلر

نشرت صحيفة تركية، اليوم الإثنين، على صفحتها الأولى صورة مركبة تُظهر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بشاربي أدولف هتلر وترتدي زيا نازيا، آخذة على المستشارة الألمانية توجيه انتقادات لأنقرة.

وتذكّر هذه الصورة بأخرى نشرتها قبل عام؛ صحيفة "غونيش" الموالية للحكومة، في ذروة التوتر بين ألمانيا وتركيا، ولم يتردد في حينها الرئيس رجب طيب إردوغان باتهام القادة الألمان باللجوء إلى "أساليب نازية" ما أثار غضب برلين.

وعنونت صحيفة "يني اكيت" المحافظة والموالية للحكومة، اليوم الإثنين؛ "هذه العقلية تقلقنا" مشيرة إلى أن ميركل "لا تفوت فرصة للإدلاء بتصريحات ضد تركيا".

ودانت الصحيفة خصوصا الدعوة التي نسبت إلى ميركل للإفراج عن جنديين يونانيين اعتُقلا بعد دخولهما إلى الأراضي التركية أثناء القيام بدورية على الحدود في قضية زادت التوتر في العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وتتهم يني أكيت أيضا ألمانيا بأنها "تستضيف" على أراضيها العديد من "الإرهابيين" مشيرة إلى حزب العمال الكردستاني وأنصار الداعية فتح الله غولن، وأعضاء في مجموعة من اليسار المتطرف.

وأضافت الصحيفة "نحن أضا نقلق من هذه العقلية التي تترجم بدعم للارهاب وصمت حيال الهجمات على المساجد".

ومنذ مطلع العام تعرضت حوالي ثلاثين مؤسسة خصوصا دينية تابعة للجالية التركية لتخريب أو إحراق في ألمانيا.

وطالب ممثلون عن المسلمين في ألمانيا قبل أسبوعين، بالمزيد من الدعم من السلطات والمجتمع حيال تزايد هذه الهجمات.

وبحسب السلطات تُنسب هذه الهجمات إلى "جماعات عنصرية أو منظمات كردية ترد على العمليات العسكرية التركية في عفرين ضد المقاتلين الأكراد في سورية".