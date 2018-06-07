من هي فرجينيا أبغار التي احتفى بها عملاق البحث "جوجل"؟

استغرب الكثير من مُستخدمي محرّك البحث الشهير جوجل، حينما وجدوا رسمةَ طبيبة وطفل تتوسط حروف اسم الموقع الشهير، مُتسائلين من هي، ومن تكون.

هي الطبيبة فيرجينيا أبغار؛ طبيبة تخدير وباحثة علمية أميركية، ابتكرت قياس أبغار (Apgar score) للتقييم السريع والبسيط للحالة الصحية للأطفال حديثي الولادة بعد الولادة مباشرة.

واحتفى محرك البحث الشهير جوجل بذكرى ميلاد الطبيبة أبغار، الـ ، 109، إذ يُصادف اليوم ذكرى ميلادها.

وأبغار من مواليد 7 حزيران/ يونيو 1909 وتوفيت بتاريخ 7 آب/ أغسطس 1974.

الطبيبة فرجينيا أبغار (الموسوعة الحرّة)

وفيما يلي معلومات عن قياس أبغار، الذي ابتركته الطبيبة فيرجينيا:

هو طريقة سهلة وغير مؤلمة وفعالة يُجريها الأطباء وممرضات التوليد لقياس صحة المولود، وعند إجرائه، سيمنح الفحص درجة قياس أبغار. تساعد هذه الدرجة على معرفة إذا كان الطفل يحتاج إلى أي علاج عاجل خلال اللحظات الأولى من حياته، وبالتالي تطمئن طريقة قياس أبغار، الآباء والأمهات الجدد.

ويحصل معظم حديثي الولادة على تقييم جيد، ويمكن فورا معرفة أن الطفل لا يحتاج إلى مساعدة طبية. أصبح هذا الإجراء جزءا روتينيا من تجربة الوضع منذ أن ابتكرته فيرجينيا أبغار، طبيبة التخدير، في العام 1952.

كيف يتم إجراء قياس أبغار؟

لإجراء بقياس أبغار، يقوم الطبيب أو الطبيبة بتقييم الطفل مرة عند الولادة مباشرة ومرة بعد الولادة بخمس دقائق.

يُعطى كل عامل رقما بين صفر واثنين ثم تجمع الأرقام، لتحدد حسب نتائجها صحة المولود.