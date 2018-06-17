"كاسبرسكي" توقف تعاونها مع هيئات أوروبية لمكافحة الجريمة الإلكترونية

أعلنت "كاسبرسكي لاب" وهي شركة برمجيات ومكافحة فيروسات روسية، عن وقف تعاونها مع هيئات أوروبية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية احتجاجا على وصف برمجياتها بـ"الخبيثة"، في مقترح داخل البرلمان الأوروبي.



ونقلت "بي بي سي" أنّه في 13 حزيران، تبنى البرلمان الأوروبي مقترحا يهدف إلى مكافحة "تهديد غير مسبوق" تواجهه مؤسسات أوروبية بسبب هجمات إلكترونية ترعاها بعض الدول.

ودعا المقترح لحظر البرمجيات والأجهزة الخبيثة والتي تشكل خطورة على الأمن الإلكتروني، بينها برمجيات طوّرتها "كاسبرسكي لاب".



وأوقفت كاسبرسكي التعاون مع المبادرات الأوروبية لمكافحة الجريمة الإلكترونية، إلى حين حصولها على تفسير رسمي من البرلمان الأوروبي. وعلّقت العمل بمشروع مكافحة "برمجيات الفدية".

ووُجّهت إلى الشركة، العام الماضي، اتهامات ببناء شبكات خلفية في برنامجها الأمني والسماح للاستخبارات الروسية بالتجسس على الولايات المتحدة، ما دفع السلطات الأميركية إلى حظر استخدام برمجيات الشركة في كمبيوترات الحكومة. وكذلك فعلت بريطانيا.



وفي أيار الماضي، أعلنت شركة مكافحة الفيروسات الروسية عن نيتها نقل عملياتها الهامة من روسيا إلى سويسرا، في خطوة لاستعادة الثقة، بعدما رأت حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أنها قد تكون عرضة لتدخل السلطات في موسكو.



وكانت الشركة قد وعدت في أيلول الماضي، بالسماح لأطراف ثالثة بمراجعة شفرة مصدرها وإجراء مراجعات مستقلة لعملياتها الداخلية، فضلاً عن إطلاق 3 "مراكز شفافية".