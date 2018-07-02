  2. ميديا
  3. ميديا

روسيا تُشدّد الرقابة على الاتصالات بحزمة "مكافحة الإرهاب"

تاريخ النشر: 02/07/2018 - 09:12

روسيا تُشدّد الرقابة على الاتصالات بحزمة "مكافحة الإرهاب"
أرشيفية
عرب ٤٨/ العربي الجديد
تحرير: باسل مغربي

دخلت حزمة قوانين "مكافحة الإرهاب" والمعروفة إعلامية بـ"حزمة ياروفايا" حيز التنفيذ في روسيا اعتبارا من أمس الأحد؛ بما يلزم شركات الاتصالات والإنترنت بحفظ الرسائل النصية والتسجيلات الصوتية للمكالمات والصور والفيديو والرسائل الإلكترونية لمدة ستة أشهر.

ومع ذلك، قررت الحكومة الروسية منح مهلة حتى 1 تشرين الأول المقبل، في ما يتعلق بحفظ بيانات حركة الإنترنت (ترافيك) بالخوادم.

إلا أن تطبيق الحزمة لا يعني تلقائيا السماح للأجهزة الأمنية والاستخباراتية، بالتنصت على المكالمات والمراسلات، بل يتطلب ذلك الحصول على إذن من النيابة أو لجنة التحقيق أو القضاء.

وعلى مدى آخر عامين، واجهت "حزمة ياروفايا" انتقادات من اللاعبين في قطاع الاتصالات لقناعتهم بأن تطبيقها سيكلف الشركات الكبرى مليارات الدولارات لإنشاء مراكز لمعالجة وحفظ البيانات.

وفي حديث لـ"العربي الجديد" آنذاك، حذر مسؤول التنمية بشركة "بورصة تيليكوم"، فاسيلي بيمينوف، من أن التكاليف الباهظة لإقامة وتشغيل مراكز ضخمة لحفظ البيانات ستدفع بشركات الاتصالات إلى حافة الإفلاس.

إلا أن سلسلة من مفاوضات طويلة بين اللاعبين في القطاع والسلطات المعنية، أسفرت عن التوصل إلى اتفاق للتطبيق التدريجي للقانون، مما خفف الأعباء المالية على الشركات بعض الشيء.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع في تموز 2016 على حزمة قوانين "مكافحة الإرهاب" التي اقترحتها النائبة البرلمانية إيرينا ياروفايا، إلى أن صادقت الحكومة الروسية عليها في نيسان الماضي.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#مكافحة الإرهاب
#إرهاب
#روسيا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دموع راموس تثير فرحة المصريين: "الأيام دواره"
دموع راموس تثير فرحة المصريين: "الأيام دواره"

2018-07-01

54 انتهاكا للاحتلال و74 للسلطة بحق الصحافيين الفلسطينيين
54 انتهاكا للاحتلال و74 للسلطة بحق الصحافيين الفلسطينيين

2018-07-01

شهادات موجعة حول الإعدامات في مصر... "مجازر باسم القانون"
شهادات موجعة حول الإعدامات في مصر... "مجازر باسم القانون"

2018-06-29

الأكثر قراءة

ركلات الترجيح تبتسم لكرواتيا وتقصي الدانمارك من المونديال

ركلات الترجيح تبتسم لكرواتيا وتقصي الدانمارك من المونديال

2018-07-01
هزة مونديالية أخرى: إسبانيا تودّع البطولة على يد روسيا

هزة مونديالية أخرى: إسبانيا تودّع البطولة على يد روسيا

2018-07-01
مصرع مهران ميعاري من المكر سقط من علو قرب حيفا

مصرع مهران ميعاري من المكر سقط من علو قرب حيفا

2018-07-01
ضربة محتملة للصناعات العسكرية الإسرائيلية في أوروبا خسائرها بالمليارات

ضربة محتملة للصناعات العسكرية الإسرائيلية في أوروبا خسائرها بالمليارات

2018-07-01
القرار النهائي بشأن تسريح الشيخ صلاح بشروط مقيدة الخميس المقبل

القرار النهائي بشأن تسريح الشيخ صلاح بشروط مقيدة الخميس المقبل

2018-07-01