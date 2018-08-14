نبض_الشبكة: تذكر رابعة

دشن مغردون مصريون وآخرون من جميع أنحاء العالم هاشتاغ "تذكر رابعة" بالترجمة الحرفية من اللغة الإنجليزية، من أجل إحياء الذكرى الخامسة لمجزرة رابعة العدوية التي ارتكبها النظام المصري الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي، حين كان وزير للدفاع عام 2013، بحق المتظاهرين في أحد أحياء القاهرة عقب الإنقلاب العسكري على الحكومة المنتخبة بقيادة الرئيس المعزول والمعتقل، محمد مرسي.

واعتبرت منظمات حقوقية منها "هيومن رايتس ووتش" هذه المجزرة، أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث، حيث اجتاح الجيش المصري منطقة رابعة العدوية التي كان يعتصم بها الآلاف من المصريين الرافضين للإنقلاب والمؤيدين لمرسي في 14 آب أغسطس عام 2013، وقتل واعتقل الآلاف منهم، بعضهم أُعدم في السنوات الخمس الماضية فيما يقبع البقية في السجون المصرية حتى يومنا هذا.

ولم تعترف السلطات المصرية حتى اليوم بارتكابها لهذه المجزرة، فيما لا تزال أعداد ضحاياها مُبهمة، وتُشير جميع التقارير إلى أن 800 شخص على الأقل قضوا جرّاء العملية العسكرية بحق متظاهرين سلميين خلّفت ورائها أيضًا آلاف الجرحى والمعتقلين.

وأشار هيثم أبو خليل، إلى الدعاية الكاذبة التي يروجها النظام وأذرعه الإعلامية، التي وصفت المتظاهرين بأنهم "إرهابيين":

وقالت فريدة محمد بحزن:

#rememberRABAA

وإذا سألوك عن رابعة..

قل لهم كان هناك شهيد يسعفه شهيد

ويصوره شهيد ويودعه شهيد

ويصلي عليه شهيد ثم رقص ع دمائهم الكلاب والعبيد

علامة رابعه انسانيه مش اخوانيه — فريده محمد (@faridahamada12) August 14, 2018

وكتب عمرو عبد الهادي:

حينما خرجنا من مذبحة #رابعة احياء حمدنا الله على خروجنا و بعد ٥ سنوات في #ذكرى_رابعة و بعد ان رأينا تجار الثورات باسم المعارضة و نخب #كيكي_الشرعية قلنا باليتنا استشهدنا مع هؤلاء الابرار#رابعة#فض_رابعة #ذكرى_رابعة #رابعة_فى_تويته#هولوكوست_رابعة#rememberRABAA — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) August 14, 2018

وأشارت رقى ربعاوية إلى القمع العسكري للعزل في العالم العربي:

سأُخبر أولادي...



سأُخبر أولادي أن الجيوش العربيه وجهت أسلحتها لشعوبها ولم توجهها لأعدائها ابدا....#rememberRABAA... — Roka Rabawaya (@RRabawaya) August 14, 2018

وقارنت صفحة "ثورة مأنتخة" بين المجزرة والحروب المصرية مع أعدائها:

مفيش كلام يقدر يعبر عن اسود ايام مصر ع الاطلاق..يوم قتلت فيه الدولة عدد من مواطنيها مقدرتش تقتله ف صفوف العدو الصهيوني ف 3 حروب ..#rememberRABAA — الثورة مأنتخه ‏ (@niry7ora) August 13, 2018

واستذكر أبو رُكبة، أحادث مشابهة قُتل فيها المتظاهرين السلميين في سعيهم للحرية في مصر منذ ثورة "يناير":

الله يلعن اللى قتل الناس فى رابعة واللى قتل الناس فى النهضة واللى قتل الشباب فى بورسعيد وفى الدفاع الجوي واللى قتل الناس فى موقعة الجمل وفى محمد محمود وفى ماسبيرو وفى الإتحادية وفى مجلس الوزراء الله يلعن كل قاتل ..#rememberRABAA — AboRokba (@MustafaAborokba) August 14, 2018

وانتقدت "نورهان" المظاهر الاحتفالية التي روج لها النظام المصري بعد المجزرة، وكأنها انتصارًا على "الإرهاب":