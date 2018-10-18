بعد مرور نحو أسبوعين على اختفائه، يعرض تلفزيون سوريا لقاء حصريا (يعرض لأول مرة)، مع الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، تحدث خلاله عن سياسة السعودية تجاه الثورة السورية، وعن رؤيته لمآلات القضية السورية.

وقال خاشقجي في اللقاء الذي تم تصويره في وقت سابق، ويُبث غدا الجمعة (الساعة 21:30 بتوقيت دمشق)، إن السعودية لم تعد تملك أوراقا في سوريا، وهي لم تعد لاعباً أساسياً في الحالة السورية، وتريد من واشنطن إخراج إيران من هناك.

واستعرض الصحفي السعودي أهم الأخطاء التي ارتكبتها بلاده في سوريا، وقال إن الرياض لم تتحمس للتغيير في سوريا، الذي كان سيجلب الحرية والديمقراطية، وذلك بسبب توجسها الدائم من صعود الإسلام السياسي.

وتابع خاشقجي: "كما أن السعودية لم تتعاون مع الأتراك الذين كانوا حلفاءها الطبيعيين، فهي كانت تنازع قطر هناك، وهذا ما دفعت ثمنه الرياض والثورة السورية، فاستقرار إيران في سوريا مضر جداً بمصالح الرياض الاستراتيجية."

وعن إمكانية عودة الدور العربي إلى سوريا عبر نشر قوات عربية فيها، قال الصحفي السعودي: إن ذلك غير ممكن، فتواجد السعودية شرق الفرات يحتاج إلى "تليين" العلاقات مع تركيا، فضلاً عن تفاهمات مع الروس.

كما استبعد خاشقجي مشاركة مصر في نشر قواتها شرق نهر الفرات إلى جانب القوات الأميركية، وأضاف "إذا ذهبت قواتها هناك ستسلم المنطقة لبشار الأسد، فهناك توافق تام بينهم."

وأشار خاشقجي إلى التشابه بين الموقف السعودي والمصري تجاه ثورات الربيع العربي، وهو "الإيمان ببقاء الأنظمة القديمة، وإعادة تأهيلها"، ولفت إلى أن السعودية تتمنى بقاء بشار الأسد لكن من دون إيران.

وعن المواجهة الإيرانية- الإسرائيلية في سوريا، استبعد الصحفي السعودي قيام إسرائيل بمهمة اقتلاع إيران من هناك، وحث الدول العربية التي لا تريد استقرار إيران في سوريا على احتضان الثورة السورية والقتال معها دبلوماسيا وعسكرياً.

ويرى خاشقجي أن الثورة السورية لم تنتهِ مثلما الثورة المصرية والليبية لم تنتهِ أيضاً. فالنظام -على حد قوله- مازال مطالباً بتوفير الحريات وتوفير الاستحقاقات الحياتية للمجتمع السوري الذي يقبع تحت سيطرته واحتلاله، وبشار الأسد لن يحكم سوريا إلا كمحتل.