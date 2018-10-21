الباقورة_والغمر: بين الإنجازات والأولويات

عبّر الأردنيون عن فرحهم بقرار الملك عبد الله الثاني، باسترجاع أراضي الباقورة والغمر، وذلك عبر إعلانه عن عدم تجديد البند في الاتفاقية الذي فيه إسرائيل تستأجر هذه الأراضي من الأردن مدة 25 سنة، منذ العام 1994.

واحتلت إسرائيل في العام 1950 منطقة الباقورة التي تبلغ مساحتها 6000 دونم، واسترد الأردن 850 دونمًا فقط منها في العام 1994 ضمن اتفاقية السلام. واحتلت إسرائيل منطقة الغمر في العام 1967، بعد حرب الـ6 أيام، والتي تقع بالقرب من طريق البحر الميت القديم داخل الأراضي الأردنية، وتبلغ مساحتها 4000 دونم من الأراضي الزراعية الخصبة، وتتواجد بها مياه جوفية.

وكان إحدى البنود في اتفاقية وادي عربة، هو منح هذه الأراضي لإسرائيل مدة 25 سنة، وفي حال لم تتم المطالبة بها، قبل سنة من انتهاء المدة المتفق عليها، يتم تجديد البند مدة 25 سنة إضافية.

وطالب الأردنيون من الحكومة والملك استعادة هذه الأراضي للسيادة الأردنية، وذلك مع اقتراب انتهاء العقد مع إسرائيل، وعدم تأجيرها، إذ أن عدم الإعلان عن النيّة في استعادتها يعني سيطرة إسرائيل على الأراضي مجددًا.

وتنوّعت الآراء بين المشجعة لقرار الملك التي اعتبرت أن المطالبات الشعبية جنت ثمارها، وبين المعتبرة ذلك أمرًا بديهيًا، وآخرون قالوا إن استرداد الأراضي الأردنية هو استرداد لكرامة كل أردني أيضًا. بينما عبّر آخرون عن تخوّفهم من عدم استرجاع الأراضي فعليًا.

وعبّر محمد عمر عن فرحته بنجاح الضغط الشعبي والوطني على الملك بهدف استرداد الأراضي الأردنية، وبارك للشباب بهذا الإنجاز:

وقال المغرّد مجدي سعدي إن أراضي الباقورة والغمر أردنية، وبارك لشعب الأردن:

الباقورة والغمر أردنية.

عاش الشعب الأردني العظيم — Majdi Sadi (@MajdiSadi) October 21, 2018

وأشاد المغرّد خالد الناطور بقرار استعادة الأراضي، وتمنى أن يُطبَّق ذلك على اتفاقية الغاز أيضا:

مبروك انتصار الارادة الشعبية في استعادة اراضي الباقورة والغمر وعقبال الغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني



أراضينا: الحملة الوطنية لاستعادة الباقورة والغمر — خالد الناطور (@khalidnatour) October 21, 2018

بينما قال المغرّد حمزة العدوان، إن استرجاع أراضٍ أردنية ليس بالإنجاز، ولا تزال هناك الكثير من القضايا التي تحتاج اهتمام الدولة، والتي تُعدّ من أساسيات العيش الكريم:

متى رايح يكون تخفيض أسعار المشتقات النفطية على رأس اولوياتكم؟

متى رايح يكون سهولة المواطن الأردني بالعيشة بالأردن على رأس اولوياتكم؟

متى رايح يكون راتب المواطن الأردني يكفيه لأخر الشهر على رأس اولوياتكم؟#الباقوره_والغمر اراضي اردنية وهاذي ماينقال عنها إنجازات او أولويات. pic.twitter.com/p0Ysf5BRES — Hamza M. Al-Adwan (@Mr_3dwanY) October 21, 2018

بينما استنكر حساب "الشعب العربي" فرحة الناس بهذا القرار، وتساءل عمّن كان المستفيد من تأجير الأرض كل هذا الوقت؟

#الاردن

عاملين كأنه تحررت القدس حبيبي الارض الها 25 سنة عند اليهود ومستفيدين منها بالكامل الموضوع وما فيه انه الاتفاقية انتهت وبس السؤال مين اللي استفاد من تأجيرها 25 سنة؟ جاوبو على السؤال قبل ما تعملو من القصة ابطال #الباقورة_والغمر — Arab People الشعب العربي (@ArabPeople) October 21, 2018

وتخوّف أحمد الحارثي من أن سلام إسرائيل مع الأردن هو سلام إستراتيجي وأن الأراضي لن تُسترد، بل سيتم التفاوض عليها: