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#الباقورة_والغمر: بين الإنجازات والأولويات

تاريخ النشر: 21/10/2018 - 22:43

#الباقورة_والغمر: بين الإنجازات والأولويات
(تويتر)
عرب ٤٨

عبّر الأردنيون عن فرحهم بقرار الملك عبد الله الثاني، باسترجاع أراضي الباقورة والغمر، وذلك عبر إعلانه عن عدم تجديد البند في الاتفاقية الذي فيه إسرائيل تستأجر هذه الأراضي من الأردن مدة 25 سنة، منذ العام 1994.

واحتلت إسرائيل في العام 1950 منطقة الباقورة التي تبلغ مساحتها 6000 دونم، واسترد الأردن 850 دونمًا فقط منها في العام 1994 ضمن اتفاقية السلام. واحتلت إسرائيل منطقة الغمر في العام 1967، بعد حرب الـ6 أيام، والتي تقع بالقرب من طريق البحر الميت القديم داخل الأراضي الأردنية، وتبلغ مساحتها 4000 دونم من الأراضي الزراعية الخصبة، وتتواجد بها مياه جوفية.

وكان إحدى البنود في اتفاقية وادي عربة، هو منح هذه الأراضي لإسرائيل مدة 25 سنة، وفي حال لم تتم المطالبة بها، قبل سنة من انتهاء المدة المتفق عليها، يتم تجديد البند مدة 25 سنة إضافية.

وطالب الأردنيون من الحكومة والملك استعادة هذه الأراضي للسيادة الأردنية، وذلك مع اقتراب انتهاء العقد مع إسرائيل، وعدم تأجيرها، إذ أن عدم الإعلان عن النيّة في استعادتها يعني سيطرة إسرائيل على الأراضي مجددًا.

وتنوّعت الآراء بين المشجعة لقرار الملك التي اعتبرت أن المطالبات الشعبية جنت ثمارها، وبين المعتبرة ذلك أمرًا بديهيًا، وآخرون قالوا إن استرداد الأراضي الأردنية هو استرداد لكرامة كل أردني أيضًا. بينما عبّر آخرون عن تخوّفهم من عدم استرجاع الأراضي فعليًا.

وعبّر محمد عمر عن فرحته بنجاح الضغط الشعبي والوطني على الملك بهدف استرداد الأراضي الأردنية، وبارك للشباب بهذا الإنجاز:

وقال المغرّد مجدي سعدي إن أراضي الباقورة والغمر أردنية، وبارك لشعب الأردن:

وأشاد المغرّد خالد الناطور بقرار استعادة الأراضي، وتمنى أن يُطبَّق ذلك على اتفاقية الغاز أيضا:

بينما قال المغرّد حمزة العدوان، إن استرجاع أراضٍ أردنية ليس بالإنجاز، ولا  تزال هناك الكثير من القضايا التي تحتاج اهتمام الدولة، والتي تُعدّ من أساسيات العيش الكريم:

بينما استنكر حساب "الشعب العربي" فرحة الناس بهذا القرار، وتساءل عمّن كان المستفيد من تأجير الأرض كل هذا الوقت؟

وتخوّف أحمد الحارثي من أن سلام إسرائيل مع الأردن هو سلام إستراتيجي وأن الأراضي لن تُسترد، بل سيتم التفاوض عليها:

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#الباقورة والغمر
#إسرائيل
#الأردن

من عرب 48

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