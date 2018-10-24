نبض_الشبكة: بن سلمان "يُمازح" الحريري.."لن نختطفك"

ربما ظن البعض، أو على الأقل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن كلمته، اليوم الأربعاء، عن قضية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، ستلقى ردود أفعال مشابهة من حيث الكم والأهمية، لتبعات الخطاب الذي ألقاه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أمام برلمان بلاده، أمس الثلاثاء، بهذا الشأن، إلا الأثر الذي ترتب على كلمة ولي العهد السعودي كان موجة واسعة من السخرية والانتقاد.

وتتلخص كلمة بن سلمان، بأنه حاول التملص من اغتيال خاشقجي، وتحييد نفسه عنها ونفي أي علاقة تربطه بـما وصفه بـ"الحادثة"، التي أصر على أن لا يصفها كما حقيقتها، جريمة.

وألقى بن سلمان كلمته عن جريمة اغتيال الصحافي، التي "شارك" بها عناصر من الدائرة الأمنية الأقرب له، بحسب تسريبات من نتائج التحقيقات التركية بهذا الخصوص، في مؤتمر المملكة الاقتصادي "دافوس الصحراء"، الذي قاطعته كبرى الشركات العالمية والعديد من الدول لانتشار التقارير التي تؤكد تورط السلطات السعودية وبن سلمان نفسه في قتل خاشقجي بالطريقة البشعة التي وصفتها أيضا.

أما أكثر ما برز خلال كلمته، كانت جملة اعتبرها "نكتة"، وجهها لرئيس الحكومة اللبناني المُكلف، سعد الحريري، الذي جلس بجانبه على المنصة لسبب ما، خلال مشاركته في المؤتمر أيضا.

وختم بن سلمان بنكتة وجهها للحريري قائلا إن الأخير "سوف يبقى لمدة يومين في السعودية، أرجوا ألا تطلقوا الإشاعات بأنه اختُطف"، في إشارة إلى قضية الاستقالة التي أعلن عنها الحريري بشكل مفاجئ في السعودية العام الماضي، ليتراجع عنها في وقت لاحق بعد عودته للبنان، بعد "اختفاء" دام لنحو أسبوعين.

وكانت وكالة الأنباء "رويترز" البريطانية، أكدت في وقت سابق من هذا العام، أن الحريري الذي أعلن استقالته من منصبه في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، من السعودية، احتُجز بالفعل من قبل بن سلمان الذي أجبره على تلك التصريحات، وأنه تعرض للضرب والإهانة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحريري، تضامن أمس الثلاثاء، مع رواية السعودية الرسمية من قضية اغتيال خاشقجي، منوها إلى أن "توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، من شأنها أن تضع الأمور في نصابها الصحيح، وتساهم في رد الحملات المغرضة التي تتعرض لها المملكة.

وأثارت "دعابة" بن سلمان في المؤتمر، غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولدى المستخدمين اللبنانيين بشكل خاص، الذين اعتبروها إهانة لهم ولـ"رموز" دولتهم، فقد أجابه رئيس حكومتهم المُكلف بأنه "في كامل حريته".

وكتبت مروى قشمر: "الدب الناشر يمازح الحاضرين بأن ⁧#سعد_الحريري⁩ موجود في ⁧#السعودية⁠ ⁠⁩ لمدة يومين زائرا لها وليس مخطوفًا".

الدب الناشر يمازح الحاضرين بأن ⁧#سعد_الحريري⁩ موجود في ⁧#السعودية⁠ ⁠⁩ لمدة يومين زائرا لها وليس مخطوفًا pic.twitter.com/FYHaqPuQ53 — marmouraDrpsychology (@MarwaKashmar) October 24, 2018

وتفاجأ سي سلامة عبد الحميد من تجاوب الحريري مع بن سلمان: "عرفت حكام عرب تافهين أشكال وألوان. لكن #سعد_الحريري حالة متفردة فعلا. شيء لا يصدقه عقل ".

عرفت حكام عرب تافهين أشكال وألوان. لكن #سعد_الحريري حالة متفردة فعلا.



شيء لا يصدقه عقل pic.twitter.com/FmiYE0nXz7 — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) October 24, 2018

وسخر خالد صداح من كلمة بن سلمان، ووصفه بـ"الدب الداشر":

الدب الداشر هل يودع في السجن قريبا؟!! الدب بطل داشر صار محاصر — khaled sadaah (@KSadaah) October 24, 2018

وسخر حسام بهجت من الموقف: "بن سلمان قاعد عالمنصة جنب سعد الحريري وبيقول سعد قاعد في الرياض يومين يا ريت ما تطلعش اشاعات انه اتخطف والناس ضحكت. ظريف قوي يخرب بيت طال عمره".

وقال حسن الخنساء: "الضحية حين تفرح و تبتسم لإهانات جلادها، قد تُصفع ايضا و تُضرب حتى و تخرج بعدها لتقول: "عاش الملك" لا ادري إن كان ذلك "داءً" ام "ذُلةً" أم "عبوديةً" ام الثلاثة مجتمعين. #سعد_الحريري ".

الضحية حين تفرح و تبتسم لإهانات جلادها،

قد تُصفع ايضا و تُضرب حتى و تخرج بعدها لتقول:

"عاش الملك"



لا ادري إن كان ذلك "داءً" ام "ذُلةً" أم "عبوديةً" ام الثلاثة مجتمعين.#سعد_الحريري pic.twitter.com/4njrcTVNnq — Hassan EL Khansa .... (@HassanELKhansa1) October 24, 2018

وعبر وائل حمادة عن غضبه من "نكتة" بن سلمان: "ثمة كلمات تحمل عكس معناها تماما في السياق التي قيلت فيه. وكلمات "بكامل حريتي" التي نطقها #سعد_الحريري وهو جالس على بعد ذراع من السفاح المقهقه #محمد_بن_سلمان الذي لم تبرد دماء ضحيته #جمال_خاشقجي بعد مثال صارخ على ذلك. مشهد الطاغية وهو يتفنن في ابتكار وجوه إذلال عبيده مثير للغثيان!".

ثمة كلمات تحمل عكس معناها تماما في السياق التي قيلت فيه. وكلمات "بكامل حريتي" التي نطقها #سعد_الحريري وهو جالس على بعد ذراع من السفاح المقهقه #محمد_بن_سلمان الذي لم تبرد دماء ضحيته #جمال_خاشقجي بعد مثال صارخ على ذلك.

مشهد الطاغية وهو يتفنن في ابتكار وجوه إذلال عبيده مثير للغثيان! — Wael Hamadeh (@AbuIsmael) October 24, 2018

وأشار محمد الحاج إلى أن الحريري لا يمثله كلبناني: "#سعد_الحريري لك يا تقبرني حفاظ كرامتك لك والله ما عم صدق لهالدرجة وصلت يا عيب الشوم . أول المتبرئين من رئيس حكومة بلدي لك بقشة ما بمثلني".

#سعد_الحريري

لك يا تقبرني حفاظ كرامتك لك والله ما عم صدق لهالدرجة وصلت يا عيب الشوم .

أول المتبرئين من رئيس حكومة بلدي لك بقشة ما بمثلني. — Mhamad.el.hajj (@Mhamadelhajj89) October 24, 2018

وسخر علي فياض من ذهاب الحريري للسعودية: "معكم خبر انو #الامير_محمد_يقود_العالم جاب #سعد_الحريري من لبنان ع #السعودية بس ليقول النكتة آخر شي انو الحريري هون يومين ومش مخطوف .. وفي سبب تاني الله العالم كرمال الحريري يصفق ايه والحشا".

معكم خبر انو #الامير_محمد_يقود_العالم جاب #سعد_الحريري من لبنان ع #السعودية بس ليقول النكتة آخر شي انو الحريري هون يومين ومش مخطوف .. وفي سبب تاني الله العالم كرمال الحريري يصفق ايه والحشا — alifayad (@alifayadd) October 24, 2018

ووصف فراس حطوم، بن سلمان بأنه "جلاد لا يمل من إذلال الضحية"