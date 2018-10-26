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#سيول_الأردن تجرف حكومة الرزّاز على مواقع التواصل

تاريخ النشر: 26/10/2018 - 12:00

#سيول_الأردن تجرف حكومة الرزّاز على مواقع التواصل
عمر الرزاز في موقع الحادثة البارحة (تويتر)
عرب ٤٨

تباينت آراء الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن لقي 20 أردنيًا مصرعهم أغلبهم من الأطفال في رحلة مدرسية، وأصيب أكثر 35 آخرون، أمس الخميس، جراء سيول عارمة ضربت منطقة البحر الميت، غربي الأردن.

واختلفت الاتهامات التي وجهها الناشطون، إذ اتهم بعضهم الحكومة والدولة، إذ انهارت بناها التحتية بمجرد أن نزلت الأمطار، ولم تكن مجهّزة لظروف الطقس المختلفة.

وأعلن الديوان الملكي في تغريدة على حسابه في "تويتر" إنه سيتم تنكيس سارية العلم حدادًا على الأطفال الذين قضوا في كارثة السيول أمس:

لكن ردّت المغرّدة "روان" على تغريدة الديوان الملكي، وعلى تقصير الدولة، التي جعلت المواطنين يتمنون عدم قدوم المطر للكوارث التي يجلبها معه بسبب ضعف البنى التحتية وعدم جاهزيتها لهذه الظروف، رغم أن الأردن بلد شحيح الموارد المائية ويعاني من الجفاف:

وقال قيس الضمور مستاءًا، إن السدود تغذّت لكن "بجثث الأطفال": 

وانتقد المغرّد "عوني" تغطية الإعلام في العالم العربي كما وصفه للكوارث الطبيعية، الذي يبعد أصابع الاتهام عن الجهات الحقيقية المسؤولة عن الكوارث، ويلعب دورًا مكمّلا للسلطات الفاسدة:

واتهم آخرون وزارة المعارف ومدير المدرسة التي وافقت على خروج الأطفال برحلة مدرسية في هذه الظروف، رغم التحذيرات المتكررة عن أن هناك عاصفة ستضرب البلاد أمس الخميس. 

وكتبت مغرّدة أخرى، متهمة الحكومة وإدارة المدرسة في آن، عن التسبب بهذه الحادثة، واتهمت السلطات بسرقة أموال الضرائب من جيبة المواطن وعدم استخدامها لمصلحته:

بينما غرّد عمر الرزاز محاولا التنصّل من مسؤولية وزارة المعارف عن الحادثة، بأن الوزارة وافقت على رحلة إلى الزرقاء وليس إلى البحر الميت:

ولكن ردّ عليه المغرّد محمد الوساعي، بأن هذه ليست حُجة كافية للتغطية على الفاسدين والمسؤولين عن الكارثة التي حصلت:

وانتقدت ولاء الشرايدة، الرزّاز بأن أهميته ليست مع طواقم الإنقاذ بعد الحادثة، بل كان بالحريّ منه أن يعمل على منع مثل هذه الحوادث قبل وقوعها: 

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#الأردن
#سيول
#أطفال
#حافلة مدرسة
#الحكومة الأردنية

من عرب 48

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