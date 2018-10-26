سيول_الأردن تجرف حكومة الرزّاز على مواقع التواصل

تباينت آراء الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن لقي 20 أردنيًا مصرعهم أغلبهم من الأطفال في رحلة مدرسية، وأصيب أكثر 35 آخرون، أمس الخميس، جراء سيول عارمة ضربت منطقة البحر الميت، غربي الأردن.

واختلفت الاتهامات التي وجهها الناشطون، إذ اتهم بعضهم الحكومة والدولة، إذ انهارت بناها التحتية بمجرد أن نزلت الأمطار، ولم تكن مجهّزة لظروف الطقس المختلفة.

وأعلن الديوان الملكي في تغريدة على حسابه في "تويتر" إنه سيتم تنكيس سارية العلم حدادًا على الأطفال الذين قضوا في كارثة السيول أمس:

الديوان الملكي الهاشمي يعلن عن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان الملكي اعتبارا من صباح اليوم الجمعة ولمدة ثلاثة أيام، حدادا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين قضوا في الحادث الأليم بمنطقة البحر الميت بعد أن داهمتهم السيول #الأردن — RHC (@RHCJO) October 26, 2018

لكن ردّت المغرّدة "روان" على تغريدة الديوان الملكي، وعلى تقصير الدولة، التي جعلت المواطنين يتمنون عدم قدوم المطر للكوارث التي يجلبها معه بسبب ضعف البنى التحتية وعدم جاهزيتها لهذه الظروف، رغم أن الأردن بلد شحيح الموارد المائية ويعاني من الجفاف:

و هل تنكيس العلم سيجبر قلب ام فقدت طفلها؟ .. رح يحمي باقي شعبنا؟ ... رح يمنع غرق الاردن كل ما مطرت شوي.. كل العالم بستنى الشتى عشان يأمنو مياه للشعب و للمحاصيل.. احنا صرنا ندعي يا رب ما تمطر.. نموت من العطش ولا نموت من القهر و قلة الحيلة.. — whatever! (@Rawan02949532) October 26, 2018

وقال قيس الضمور مستاءًا، إن السدود تغذّت لكن "بجثث الأطفال":

#البحر_الميت

الحمد لله تم تغذية السدود في الاردن ولك هذه المرة بجثث الاطفال

عظم الله اجرك يا وطني.. — Qaes aldmour (@QaesAldmour) October 26, 2018

وانتقد المغرّد "عوني" تغطية الإعلام في العالم العربي كما وصفه للكوارث الطبيعية، الذي يبعد أصابع الاتهام عن الجهات الحقيقية المسؤولة عن الكوارث، ويلعب دورًا مكمّلا للسلطات الفاسدة:

التغطية التلفزيونية الرسمية لكارثة طبيعية في العالم العربي:

٥٠٪ مديح لاهتمام السلطة السياسية بالأمر

٤٠٪ مديح للأجهزة الأمنية

٩٪ تحميل المسؤولية لله عز وجل

١٪ أخبار عن الكارثة نفسها — Awni (@awni_inwa) October 25, 2018

واتهم آخرون وزارة المعارف ومدير المدرسة التي وافقت على خروج الأطفال برحلة مدرسية في هذه الظروف، رغم التحذيرات المتكررة عن أن هناك عاصفة ستضرب البلاد أمس الخميس.

#سيول_الاردن

من قتل الأطفال هو الاستهتار

حكومة تجاهلت الصيانة المقررة الضرورية للجسر.

مدرسة تجاهلت الإرشادات والتعليمات من وزارة التربية.



استهتار الى استهتار يقود الى الانهيار

ما ذنب الأطفال الشهداء

ما ذنب أولياء الامور

حسبي الله ونعم الوكيل

حسبي الله ونعم الوكيل — Basel Hammad (@baselhammad) October 26, 2018

وكتبت مغرّدة أخرى، متهمة الحكومة وإدارة المدرسة في آن، عن التسبب بهذه الحادثة، واتهمت السلطات بسرقة أموال الضرائب من جيبة المواطن وعدم استخدامها لمصلحته:

١٩ طفل بريء ماتو !! بسبب مدرسة خالفت قوانين الرحلة وماعندها اي مسؤولية غير الجو ما بساعد و بنية تحتية زي الزفتت شتوة ما استمرت ساعات تعمل هيك بجسر ؟ حسبيالله ونعم الوكيل المصاري الي بتشلحوها تشليح من الشعب وين بتروح ليش ما تزبطو فيها الزفت بدل ما يبلعوها النواب!! #سيول_الاردنِ — s_ji9x (@ji9x_s) October 26, 2018

بينما غرّد عمر الرزاز محاولا التنصّل من مسؤولية وزارة المعارف عن الحادثة، بأن الوزارة وافقت على رحلة إلى الزرقاء وليس إلى البحر الميت:

الدّرس الأساس هو وجوب التزام الجميع بالأنظمة والتعليمات. المخاطبات أدناه بين المدرسة ووزارة التربية كانت حول الأزرق وليس البحر الميّت، وتشير إلى عدم التزام واضح بالشروط. التحقيق سيأخذ مجراه وستتم محاسبة كلّ مقصِّر. pic.twitter.com/u7IJ34Bb05 — Omar Razzaz (@OmarRazzaz) October 25, 2018

ولكن ردّ عليه المغرّد محمد الوساعي، بأن هذه ليست حُجة كافية للتغطية على الفاسدين والمسؤولين عن الكارثة التي حصلت:

معالي عمر الرزاز هاي مش حجه تلاقوها على شان تخبي على الفاسدين من شان الله انا بحترمك بعزك لاكن مش حجه هاي فيه فساد في بناء هاذ الجسر من شان ربنا — محمد السواعي (@p2kD8TrZVDk1uz5) October 26, 2018

وانتقدت ولاء الشرايدة، الرزّاز بأن أهميته ليست مع طواقم الإنقاذ بعد الحادثة، بل كان بالحريّ منه أن يعمل على منع مثل هذه الحوادث قبل وقوعها: