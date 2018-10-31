مليون مستخدم في أوروبا استغنوا عن "فيسبوك" خلال 3 أشهر

كشفت النتائج المالية لشركة "فيسبوك" أن موقع التواصل الأشهر عالميا، خسر مليون مستخدم نشط يوميا وشهريا في الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي شهدت اختراق ملايين الحسابات.

وبحسب "إندبندنت"، فقد انخفض عدد الأوروبيين الذين يُسجلون الدخول إلى الموقع يوميًا من 279 إلى 278 مليونًا، بينما انخفض عدد المستخدمين الأوروبيين الشهريين من 376 إلى 375 مليونًا.

ويُسجّل عدد المستخدمين العالمي الإجمالي، ارتفاعا بطيئا، مع أكثر من 2.2 مليار شخص يستخدمون المنصة كل شهر، بالرغم من الانخفاض في الأِشهر الأخيرة.

أما التكاليف فقد ارتفعت بنسبة 53 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 7.9 مليارات دولار، وذلك بسبب توظيف الشركة لآلاف من المشرفين الجدد على المحتوى للمساعدة في تحسين قدرتها على إزالة المحتوى الضار، ليبلغ عدد موظفي الشركة أكثر من 33 ألفا في نهاية أيلول، أي بزيادة 45 في المئة عن العام الماضي و3000 في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأبدى الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكيربيغ، تفاؤله في وقت سابق، إذ قال: "إن مجتمعنا وأعمالنا تواصل النمو بسرعة، والآن أكثر من ملياري شخص يستخدمون واحدة على الأقل من خدماتنا كل يوم. نحن نبني أفضل الخدمات للرسائل الخاصة والقصص، وهناك فرص كبيرة في مجال الفيديو والتجارة كذلك".