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"حرب العروش".. بين سليماني وترامب

تاريخ النشر: 04/11/2018 - 18:51

"حرب العروش".. بين سليماني وترامب
(tundratabloids)
عرب ٤٨

رفضت الشركة المنتجة لمسلسل "صراع العروش" أو "Game of Thrones" والممثلة مايسي ويليامز، استخدام ملصق المسلسل بالتراشقات السياسية، وطالبوا عدم إقحامهم بها.

وقالت شبكة التلفزيون الأميركية "HBO" المنتجة، والتي بثّت مسلسل "صراع العروش" أو "Game of Thrones" عبر مجلة "إينترتينمينت ويكلي" اليوم الأحد، على استخدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني لملصق المسلسل، إنها "لم نكن على دراسة بهذه الرسائل، ونفضّل عدم التلاعب بعلامتنا التجارية لأهداف سياسية".

وقرر ترامب في وقت سابق فرض عقوبات جديدة على إيران، ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي ملصقًا مستوحى من ملصق مسلسل "صراع العروش" وعليه صورته وعبارة "العقوبات قادمة"، والذي يشبه عنوان أحد أجزاء المسلسل "الشتاء قادم".

وبدوره ردّ الجانب الإيراني على تهديدات ترامب، وذلك عبر حساب منسوب لسليماني على منصة "إنستغرام"، إذ نُشر ملصق مشابه لملصق ترامب وكتب فيه "سأقف بوجهك"، أي بوجه ترامب ضد العقوبات.

ونشرت الممثلة مايسي ويليامز، والتي قامت بدور "آريا ستارك" في المسلسل، تعليقَ "ليس اليوم" على تهديدات ترامب في المنشور، ما يعبّر عن انزعاجها منه.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#دونالد ترامب
#قاسم سليماني
#صراع العروش
#مايسي ويليامز

من عرب 48

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