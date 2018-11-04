"حرب العروش".. بين سليماني وترامب

رفضت الشركة المنتجة لمسلسل "صراع العروش" أو "Game of Thrones" والممثلة مايسي ويليامز، استخدام ملصق المسلسل بالتراشقات السياسية، وطالبوا عدم إقحامهم بها.

وقالت شبكة التلفزيون الأميركية "HBO" المنتجة، والتي بثّت مسلسل "صراع العروش" أو "Game of Thrones" عبر مجلة "إينترتينمينت ويكلي" اليوم الأحد، على استخدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني لملصق المسلسل، إنها "لم نكن على دراسة بهذه الرسائل، ونفضّل عدم التلاعب بعلامتنا التجارية لأهداف سياسية".

وقرر ترامب في وقت سابق فرض عقوبات جديدة على إيران، ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي ملصقًا مستوحى من ملصق مسلسل "صراع العروش" وعليه صورته وعبارة "العقوبات قادمة"، والذي يشبه عنوان أحد أجزاء المسلسل "الشتاء قادم".