سخر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، من تمثال قيل إنه صُنع لنجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، بسبب شكل العمل الفني الذي لا يُشبه اللاعب بتاتا.

وعُرض التمثال المصنوع من البرونز، في "مؤتمر الشباب الدولي" في مصر، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس، عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف إلى الترويج إلى فكرة أن النظام المصري يعمل من أجل الشباب، رغم اعتقاله التعسفي للآلاف منهم.

وظهر التمثال صلاح نجم النادي البريطاني "ليفربول"، برأس كبير وذراعين صغيرتين ممدوتتين في وضع احتفالي كما فعل في إحدى صوره الأخيرة بعد انتصار لفريقه مؤخرا.

ويحمل التمثال الذي صنعته الفنانة مي عبد الله، الشعر المجعد الشهير لصلاح كما يقف فيما يبدو أنه أصيص نباتات.

ولم يعلق صلاح علنا على التمثال، فيما انهال جمهور معجبيه، بمنشوراتهم الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسخرت فاطمة البدوي من التمثال: "هما بيقولوا أن ده تمثال محمد صلاح لكن أنا شيفاه العفريت اللى فى فيلمThe lord of rings"

هما بيقولوا أن ده تمثال محمد صلاح لكن أنا شيفاه العفريت اللى فى فيلمThe lord of rings pic.twitter.com/jlvom88T6R — Fatma Elbdewy (@FElbdewy) November 5, 2018

وقالت رحمة كمال: "البت غالبا جت تعمل تمثال ام كلثوم معرفتش وباظ منها فنعكشت الشعر وقلبته محمد صلاح".

البت غالبا جت تعمل تمثال ام كلثوم

معرفتش وباظ منها

فنعكشت الشعر وقلبته محمد صلاح



مشهور هذا! @MoSalah#محمد_صلاح pic.twitter.com/anBareEs1c — Rahma Kamal (@therahmakamal) November 5, 2018

ولفت أحمد زيدان ساخرا، إلى أن التمثال يجمع أشكال أكثر من فنان مصري مع صلاح: "تمثال عبقري يمشي محمد صلاح و محمد منير و محمد نجم و علي ربيع ولو اتكيت عليه شوية يجيب علي حميدة".

تمثال عبقري يمشي محمد صلاح و محمد منير و محمد نجم و علي ربيع ولو اتكيت عليه شوية يجيب علي حميدة pic.twitter.com/5qxodJiUNk — Ahmed Zidane (@Ahmditsh) November 4, 2018

وانتقد عمرو جمال موجة السخرية التي طالت التمثال: " تمثال محمد صلاح مش وحش اللي متابع شغل البنت دي هيعرف أن مدرستها كاركتيري مش تشريحي "يعني مش هتعملك ابعادتمثال متناسقه" وأنها موهوبة جدا ومشروع تخرجها كان جميل وعبقري انا عارف ان كل المصريين متذوقين للفن وبيفهموا وبيعرفوا يشوفوا تماثيل ويقروا لوحات ويسمعوا مزيكا وان ألمهرجانات اللي بتبقي تريندات اول ما بتنزل وبتصدر للعالم أن ده زوئنا وان ما بداخلها من فوضى في الكلام والنغم أن وجد ده حياتنا و عيشتنا ، شعب تاني اللي بيسمعها بس رجاءاً بلاش زيطه ومتغتالوش طموح بنت شايفين فيها مشروع فنانه كبيرة علشان شغلها ارتبط بمؤتمر تابع للنظام حتى محمد صلاح بيزيط ومعلق على التمثال "مين ده" ؟ بدل ما يدعمها لو مش علشان موهوبة يبقي على الاقل لتقديرها وحبها ليه ،..#ملحوظة أنا قولت العمل "مش وحش" يعني مرتقاش لمنزلة "الممتاز" او "الجيد" بس مينفعش نقابله بسخريه واستظراف ونعامله معاملة تماثيل الميادين الأخيرةلك كل الحق في النقد بس افهم وخلي نقدك بناء مينفعش

"زي الزفت" و "ايه القرف ده" تبقى مصطلحاتنا في النقد#لاتغتال_موهبة

#ادعموا_المواهب. احنا بنعاني من قلتهم".