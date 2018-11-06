  2. ميديا
  3. ميديا

"لدعم الصحافة التقدُّميّة": مليون قارئ يتبرّعون بأموالٍ لصحيفة "ذا غارديان"

تاريخ النشر: 06/11/2018 - 21:25

"لدعم الصحافة التقدُّميّة": مليون قارئ يتبرّعون بأموالٍ لصحيفة "ذا غارديان"
عرب ٤٨

في نموذج يؤكّد استمرار كثير من الأشخاص بمتابعة الصحافة الورقية، ساهم أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ماديا، في صحيفة "ذا غارديان" البريطانيّة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ووفقًا لرئيسة تحرير الصحيفة، كاثرين فاينر، فإن أكثر من 500 ألف شخص من المليون مساهم، دفعوا مبالغ مالية بشكلٍ مستمرّ للصحيفة، التي عانت من الخسائر في السنوات الأخيرة.

وتحدثت فاينر في المؤتمر السنوي لجمعية المحررين في سالفورد، عن الصحيفة، وعن تفاعل الناس، قائلةً إن نموذج العمل هذا يظهر طريقة جديدة للصحافة من أجل "استعادة أهميتها ومعناها ومكانتها الموثوقة في المجتمع".

واعتبرت فاينر أن دعم الناس، يجسد نموذج عمل يُظهر طريقة جديدة للصحافة من أجل "استعادة أهميتها ومعناها ومكانتها الموثوقة في المجتمع"، مُشيرةً إلى أن العديد من المساهمين تبرعوا لأنهم أرادوا أن تبقى "ذا غارديان" حرة وبدون اشتراك مدفوع، كي تتمكّن "الصحافة التقدمية من تحقيق أكبر تأثير ممكن".

وأضافت:"لم يفهم كثير من القراء الواقع التجاري الصعب الذي تواجهه جميع المؤسسات الإخبارية، ولكن بمجرد أن أخبرناهم أكثر عنها، عبّروا عن اهتمام حقيقي برغبة في دعم ذا غارديان".

يُذكرُ أن "ذا غارديان"، قد أعلنت بوقت سابق، أنها ستقوم بمراجعة أجور الموظفين حسب العرق خلال الإثني عشر شهرا المقبلة، وذلك لضمان معاملة المنظمة للأفراد بشكل عادل.

ودعت المؤسسات الإخبارية إلى التعاون بشكل أكبر والالتزام بالتغطية المتعمقة، موضحةً أنها ستلتزمُ بإعداد تقارير استقصائية حول مواضيع مثل فضيحة ويندروش وكامبريدج أناليتيكا، عن طريق نقد ما يحدث في العالم.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#ذا غارديان
#صحيفة
#تمويل
#الصحافة الورقية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تمثال لمحمد صلاح يُثير سخرية المعجبين
تمثال لمحمد صلاح يُثير سخرية المعجبين

2018-11-05

#نبض_الشبكة: السيسي يُلقي باللوم على السوريين لدمار بلادهم
#نبض_الشبكة: السيسي يُلقي باللوم على السوريين لدمار بلادهم

2018-11-05

"حرب العروش".. بين سليماني وترامب
"حرب العروش".. بين سليماني وترامب

2018-11-04

الأكثر قراءة

القُدس: رفضُ الصلاة على أحد المُتوفّين بحادث سير لتورّطه بتسريبِ عقار

القُدس: رفضُ الصلاة على أحد المُتوفّين بحادث سير لتورّطه بتسريبِ عقار

2018-11-05
السعودية تضع شروطا تعجيزية أمام حجاج ومعتمري 48

السعودية تضع شروطا تعجيزية أمام حجاج ومعتمري 48

2018-11-05
إضراب عام في البلاد الأربعاء: ما المرافق التي يشملها؟

إضراب عام في البلاد الأربعاء: ما المرافق التي يشملها؟

2018-11-05
تعرّف على شجرة العائلة المالكة السعودية

تعرّف على شجرة العائلة المالكة السعودية

2018-11-05
الجش: جولة ثانية بين إلياس إلياس وعلم علم

الجش: جولة ثانية بين إلياس إلياس وعلم علم

2018-11-05