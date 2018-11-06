"لدعم الصحافة التقدُّميّة": مليون قارئ يتبرّعون بأموالٍ لصحيفة "ذا غارديان"

في نموذج يؤكّد استمرار كثير من الأشخاص بمتابعة الصحافة الورقية، ساهم أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ماديا، في صحيفة "ذا غارديان" البريطانيّة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ووفقًا لرئيسة تحرير الصحيفة، كاثرين فاينر، فإن أكثر من 500 ألف شخص من المليون مساهم، دفعوا مبالغ مالية بشكلٍ مستمرّ للصحيفة، التي عانت من الخسائر في السنوات الأخيرة.

وتحدثت فاينر في المؤتمر السنوي لجمعية المحررين في سالفورد، عن الصحيفة، وعن تفاعل الناس، قائلةً إن نموذج العمل هذا يظهر طريقة جديدة للصحافة من أجل "استعادة أهميتها ومعناها ومكانتها الموثوقة في المجتمع".

واعتبرت فاينر أن دعم الناس، يجسد نموذج عمل يُظهر طريقة جديدة للصحافة من أجل "استعادة أهميتها ومعناها ومكانتها الموثوقة في المجتمع"، مُشيرةً إلى أن العديد من المساهمين تبرعوا لأنهم أرادوا أن تبقى "ذا غارديان" حرة وبدون اشتراك مدفوع، كي تتمكّن "الصحافة التقدمية من تحقيق أكبر تأثير ممكن".

وأضافت:"لم يفهم كثير من القراء الواقع التجاري الصعب الذي تواجهه جميع المؤسسات الإخبارية، ولكن بمجرد أن أخبرناهم أكثر عنها، عبّروا عن اهتمام حقيقي برغبة في دعم ذا غارديان".

يُذكرُ أن "ذا غارديان"، قد أعلنت بوقت سابق، أنها ستقوم بمراجعة أجور الموظفين حسب العرق خلال الإثني عشر شهرا المقبلة، وذلك لضمان معاملة المنظمة للأفراد بشكل عادل.

ودعت المؤسسات الإخبارية إلى التعاون بشكل أكبر والالتزام بالتغطية المتعمقة، موضحةً أنها ستلتزمُ بإعداد تقارير استقصائية حول مواضيع مثل فضيحة ويندروش وكامبريدج أناليتيكا، عن طريق نقد ما يحدث في العالم.