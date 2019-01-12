أيّة تصرفات على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر تحرشًا؟

لا يقتصر التحرّش على التصرفات الجسديّة أو الكلمات المباشرة وجهًا لوجه، إنّما هو جزء كذلك من محادثات على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم عدم وعي كثيرين لذلك.

ولتوضيح خطورة التحرّش على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر تنظيم "كيان"-تنظيم نِسويّ، مؤخرًا، وضمن حملة "بكفي نكنس التحرش تحت السجادة"، فيديو ترويجيا جاء تحت عنوان "عنف بكبسة زر"، وتناول موضوع التحرش الجنسي في العالم الافتراضي، مخاطرة وكيفية التعامل معه.

وعمل على إنتاج وتصوير الفيديو، رضوان شلبي، فيما عمل على تأليفه، جوان صفدي، وقامت بتمثيله الفنانة ماريا زريق.

ويُشار إلى أنه ومع التطور التكنولوجي تطوّرت أشكال التحرش، لتنتقل، أيضًا، من العالم الواقعي للعالم الافتراضي، وهي ظاهرة خطيرة وفي انتشار سريع ومتزايد بسبب سهولة الوصول إلى الآخرين في كل مكان ومكان، حيث يعتبر، أيضًا، غياب هوية المتحرش من أبرز المحفزات على انتشار هذا النوع من التحرش.

وتم التوضيح خلال الفيديو معنى التحرش الإلكتروني، مؤكدًا على أنه استخدام للأنترنت في التواصل مع المرأة دون رغبتها، بأي لفظ أو فعل أو صورة تحمل إيحاءات جنسيّة أو تخترق خصوصيتها وتشعرها بتهديد أو عدم ارتياح.

كما تم توضيح تعامل المجتمع معه، حيث يتجاهل بأغلبيته هذا النوع من التحرش، طالبًا من الضحية أن تقوم بإغلاق حساباتها أو حظر المتحرش من قائمة حسابها، دون عقابه أو دون التعامل مع التحرش الذي قام به!

كما وضّح أنّ أي تعامل في العالم الافتراضي مع المرأة دون رغبتها يصب في خانة التحرش الإلكتروني والذي يستدعي التعامل مع شكوى بحقه.

وأكد "كيان" عبر الفيديو على أنّ الجمعية تشكل عنوانًا لكافة أنواع التحرش الجنسي، داعيًا الضحايا إلى التواصل مع المركز لأي استشارة أو حاجة لمرافقة قانونية، وذلك عبر خط خاص 048641904 لهذا الهدف، والذي يعمل خلال أيام الأسبوع بين الساعات التاسعة حتى الخامسة مساءً.

وكانت "كيان" قد أطلقت ضمن حملتها "16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء"، وهي حملة عالميّة سنوية، حملة خاصة وموسعة، طالت شرائح كبيرة في المجتمع، تطرقت إلى موضوع التحرش الجنسي كظاهرة وتعامل مجتمعنا العربي الفلسطيني معها.

وتأتي حملة "كيان" الموسعة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية تشكيل لجنة لمناهضة العنف وقتل النساء العربيات أفرزت مخططًا حمل عنوان "شرف العائلة"، بتكلفة 295 مليون شيكل دون تخصيص ميزانية لذلك.

وأوضحت "كيان" أنّ هذا المخطط الذي يحمل اسمًا مشوهًا "لطالما عملنا على محاربته، باعتبار أنّ كافة الجرائم ضد النساء تصب في خانة العنف ضد النساء، يعد ضريبة كلاميّة، خاصة وأنه يقتصر على حملات توعوية عملت ’كيان’ ومنظمات نسوية أخرى على نشرها، وانه لا يتعامل مع الظاهرة بصورة جدية مثل إقامة سلطة خاصة لمحاربة العنف ضد النساء والتي تخصص لها الميزانيات اللازمة وتعمل على مواجهة الظاهرة ومحاسبة المقصرين خاصة من مؤسسات تطبيق القانون المختلفة".