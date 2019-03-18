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بوتين يصادق على قوانين تقيد الإعلام الالكتروني وتجرم إهانة الدولة

تاريخ النشر: 18/03/2019 - 22:01

بوتين يصادق على قوانين تقيد الإعلام الالكتروني وتجرم إهانة الدولة
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مشاريع قوانين تقوض حرية الصحافة، بحسب ما صدر عن بوابة الحكومة للمعلومات القانونية، اليوم الإثنين.

وتقيد القوانين التي صادق عليها بوتين الإعلام الإلكتروني وتجرم "إهانة الدولة" من بين أمور أخرى، وهي قوانين يعتبرها منتقدون جزءا من جهود لكرملين لتكميم أفواه المعارضة وإحكام قبضة السيطرة على الإعلام.

ومرر البرلمان الروسي في وقت سابق من الشهر الجاري مشروع قانون يفرض غرامات مالية على نشر مواد تعتبرها السلطات "مهينة للدولة"، أو رموزها أو أفراد حكومتها. ويمكن للمسيئين بشكل متكرر أن يسجنوا لمدة 15 يوما.

ويسعى مشروع قانون آخر لحجب أي شخص ينشر على الإنترنت "أخبارا مفبركة" تعتبر تهديدا للأمن والصحة العامة. ويتيح لأولئك الذين ينشرون مثل هذه المعلومات يوما لتصحيحها أو إزالتها. وإذا لم يقوموا بذلك، فسيتحرك الادعاء لحجبهم.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#روسيا
#بوتين
#حرية صحافة
#إعلام حر
#جرائم إلكترونية

من عرب 48

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