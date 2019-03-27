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شُطبت عضويتاهما من نقابة الممثلين بعد انتقاد السيسي

تاريخ النشر: 27/03/2019 - 10:19

شُطبت عضويتاهما من نقابة الممثلين بعد انتقاد السيسي
(تويتر)
عرب ٤٨

أصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية، المعنية بشؤون الممثلين والمسرح والسينما، اليوم الأربعاء، قرارا بإلغاء عضويتي الممثلين الشهيرين عمرو واكد، وخالد أبو النجا، بعد أن اتهمتها بـ"الخيانة العظمة" على إثر انتقادهما النظام الاستبدادي في مصر.

ورغم التضييقات المستمرة التي حاولت السلطات فرضها على الممثلين على مدار الأعوام الماضية بسبب مواقفهما الحقوقية والمعارضة، إلا أن هذا التصعيد الذي يمنعهما من العمل في بلادهما، يأتي بعد يوم من مشاركتهما في اجتماع مع أعضاء من الكونغرس الأميركي للضغط على نظام عبد الفتاح السيسي.

وقالت النقابة في بيان شديد اللهجة إنها "تعتبر ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبو النجا خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري إذ توجها دون توكيل من الإدارة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر"، على حدّ تعبيرها.

وعلق أبو النجا على القرار قائلا: "كنت أتمنى من السيد النقيب الاتصال بنا على الأقل قبل الاندفاع بمثل هذا القرار المتسرع و الذي يخون قبل اي تحري عن المعلومات،  هكذا تختزلون الوطن".

فيما وصف واكد النقابة بصيغة متهكمة بـ"نقابة المهن السياسية".

وتصدر الممثلان التغريدات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "تويتر"، حيث أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، حملة استنكار واسعة لبيان النقابة، معتبرين أن قرارها يندرج في إطار الممارسات القمعية للسلطة التي تقود حملة بطش غير مسبوقة بالمعارضين، وعلى كل الأصعدة. 

وقال الباحث المصري في مؤسسة "هيومن رايتس ووتش":

فيما استنكر المحامي الحقوقي طارق حسين بيان النقابة، معتبرا أنه صيغ من قبل جهات أمنية:

وعلق محمد ياسر على بيان النقابة قائلا إنه "قذر":

وأثنى الإعلامي الساخر عبدالله الشريف على الخطوة التي قام بها الممثلان:

واعتبر عبد المنعم الهواري أن الممثلين هما من "أنظف" الشخصيات التي مرّت على تاريخ السينما المصرية:

فيما انتقدت الإعلامية ليليان داوود قرار النقابة قائلة إنها خسرت بذلك من أفضل ممثليها:

وكان الممثلان المصريان قد شاركا أمس الثلاثاء، في جلسة استماع في الكونغرس الأميركي حول الأوضاع الحقوقية في مصر، مطالبان بتضامن عالمي على أوسع نطاق مع المصريين القابعين تحت رحمة نظام عسكري بقيادة السيسي، في وقت يحاول فيه الأخير تنصيب نفس رئيسا مدى الحياة.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#خالد أبو النجا
#عمرو واكد

من عرب 48

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