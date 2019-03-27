شُطبت عضويتاهما من نقابة الممثلين بعد انتقاد السيسي

أصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية، المعنية بشؤون الممثلين والمسرح والسينما، اليوم الأربعاء، قرارا بإلغاء عضويتي الممثلين الشهيرين عمرو واكد، وخالد أبو النجا، بعد أن اتهمتها بـ"الخيانة العظمة" على إثر انتقادهما النظام الاستبدادي في مصر.

ورغم التضييقات المستمرة التي حاولت السلطات فرضها على الممثلين على مدار الأعوام الماضية بسبب مواقفهما الحقوقية والمعارضة، إلا أن هذا التصعيد الذي يمنعهما من العمل في بلادهما، يأتي بعد يوم من مشاركتهما في اجتماع مع أعضاء من الكونغرس الأميركي للضغط على نظام عبد الفتاح السيسي.

وقالت النقابة في بيان شديد اللهجة إنها "تعتبر ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبو النجا خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري إذ توجها دون توكيل من الإدارة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر"، على حدّ تعبيرها.

وعلق أبو النجا على القرار قائلا: "كنت أتمنى من السيد النقيب الاتصال بنا على الأقل قبل الاندفاع بمثل هذا القرار المتسرع و الذي يخون قبل اي تحري عن المعلومات، هكذا تختزلون الوطن".

كنت أتمنى من السيد النقيب الاتصال بنا على الأقل قبل الاندفاع بمثل هذا القرار المتسرع و الذي يخون قبل اي تحري عن المعلومات، هكذا تختزلون الوطن!#كفاية_عك https://t.co/1g4p897ESk — Kal Naga - أبوالنجا (@kalnaga) March 26, 2019

فيما وصف واكد النقابة بصيغة متهكمة بـ"نقابة المهن السياسية".

نقابة المهن السياسية — Amr Waked (@amrwaked) March 26, 2019

وتصدر الممثلان التغريدات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "تويتر"، حيث أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، حملة استنكار واسعة لبيان النقابة، معتبرين أن قرارها يندرج في إطار الممارسات القمعية للسلطة التي تقود حملة بطش غير مسبوقة بالمعارضين، وعلى كل الأصعدة.

وقال الباحث المصري في مؤسسة "هيومن رايتس ووتش":

بيان نقابة المهن التمثيلية ضد عمرو واكد @amrwaked وخالد أبو النجا @kalnaga هو تعريف الفاشية كما تقول الكتاب. لا عمرو ولا خالد ادعوا أنهم يمثلون النقابة ولا غيرها وليس للنقابة دخل فيما يفعلون. هذه الحملات دليل آخر على أهمية الحديث عن حقوق الإنسان. — Amr Magdi (@ganobi) March 27, 2019

فيما استنكر المحامي الحقوقي طارق حسين بيان النقابة، معتبرا أنه صيغ من قبل جهات أمنية:

بيان من نقابة المهن التمثيلية بفصل الفنان عمرو واكد وخالد ابو النجا بسبب زيارتهم للكونجرس الامريكي للحديث عن أوضاع حقوق الانسان في مصر ، بيان من صيغته يوضح ان كاتب البيان ظابط امن وطني مش ممثل . @kalnaga @amrwaked pic.twitter.com/0UZbt2XBRn — Tarek Hussein (@TarekHussein22) March 26, 2019

وعلق محمد ياسر على بيان النقابة قائلا إنه "قذر":

#عمرو_واكد

#خالد_ابوالنجا

امس تم الاجتماع في الكونجرس الأمريكي من اجل التغير وعدم إمدادات الحكم العسكري واليوم تم طردهم من النقابة لأنهم خونه ببيان عسكري قذر

نقابة المهن التمثيلية هيا اللي خسرتكم والله

دمتم امل وشرف للمصرين سينتهي القمع والحكم الديكتاتوري وستسود العدالة pic.twitter.com/YNQdbzvk1j — mohamed yaser (@yaser4059) March 27, 2019

وأثنى الإعلامي الساخر عبدالله الشريف على الخطوة التي قام بها الممثلان:

إسقاط عضوية #خالد_ابوالنجا و #عمرو_واكد من نقابة المهن التمثيلية بعد شاهدتهم انهاردة في الكونجرس عن القمع في مصر عامل بالظبط زي اسقاط عضوية #محمد_صلاح من مركز شباب نجريج كدة، دمتم مهزأين وموجوعين ودامت كلمة الحق أقوى وصوتها أعلى من إعلامكم العرة — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) March 26, 2019

واعتبر عبد المنعم الهواري أن الممثلين هما من "أنظف" الشخصيات التي مرّت على تاريخ السينما المصرية:

فيما انتقدت الإعلامية ليليان داوود قرار النقابة قائلة إنها خسرت بذلك من أفضل ممثليها:

خسرت نقابة المهن التمثيلية المصرية، اثنين من افضل ممثليها اليوم بعد فصلهما من النقابة بتهمة "الخيانة". الفنانان خالد ابو النجا وعمرو واكد كل الاحترام لمواقفكما ولاصراركما على الوقوف على ضفة الحق. كل الاحترام! pic.twitter.com/NvJ4aWzlE3 — liliane daoud ليليان (@liliandaoud) March 27, 2019

وكان الممثلان المصريان قد شاركا أمس الثلاثاء، في جلسة استماع في الكونغرس الأميركي حول الأوضاع الحقوقية في مصر، مطالبان بتضامن عالمي على أوسع نطاق مع المصريين القابعين تحت رحمة نظام عسكري بقيادة السيسي، في وقت يحاول فيه الأخير تنصيب نفس رئيسا مدى الحياة.