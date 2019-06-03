ترامب يُهاجم عمدة لندن بعد وصوله إليها

عرب ٤٨ / أ ب

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، زيارته إلى بريطانيا، بمهاجمة عمد لندن، صديق خان، زاعما أن إدارة الأخير للعاصمة البريطانية "كارثية"، بسبب انتقاده لسياسات ترامب اليمينية العنصرية.

وضمن مزاعم ترامب بشأن سياسات خان في لندن، وصفه في تغريدة على موقع "تويتر" بـ"الخاسر ذو القلب المتحجر"، ويأتي ذلك كما يبدو بسبب مطالبة الأخير بعدم تكريم الرئيس الأميركي بزيارة رسمية.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019

وقبل لحظات من هبوط طائرة ترامب في مطار ستانستد بالقرب من لندن، كتب ترامب على (تويتر) إن خان قام بعمل فظيع كعمدة لندن "بكل المقاييس."

وقال ترامب إنه على خان "التركيز على الجريمة في لندن، وليس علي أنا".

وفي مقال نشر في إحدى الصحف أمس الأحد، قال خان إن ترامب "أحد أكثر الأمثلة فظاعة لتهديد العالم بشكل متزايد" من أقصى اليمين المتطرف وحتى الديمقراطية الليبرالية.

وخان من أشد منتقدي ترامب وشبه الرئيس بدمية طفل يبكي ووضع صورته على منطاد، والذي سيسير بالقرب من البرلمان.

ويخطط عشرات آلاف المتظاهرين لإرسال المنطاد في الهواء مرة أخرى خلال الأيام الثلاث التي سيمكث بها ترامب في البلاد.



