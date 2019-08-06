  2. ميديا
  3. ميديا

هُجّر قسرًا إلى تركيا وهُجّر قسرًا منها.. وقتل على الطريق

تاريخ النشر: 06/08/2019 - 09:12

هُجّر قسرًا إلى تركيا وهُجّر قسرًا منها.. وقتل على الطريق
(تويتر)
عرب ٤٨

أعادت قضيّة مقتل الشاب السوري، هشام مصطفى، برصاص الجيش التركي، أمس، الأحد، إلى الواجهة، مجددًا، قضيّة ترحيل السوريين إلى الأراضي السورية من مدن تركيّة.

وبحسب الصحافي السوري، فؤاد حلّاق، فإنّ مصطفى هُجّر قسريًا من قِبل الحكومة التركية منذ عدّة أسابيع، تاركًا عائلته هناك مجبرًا. وحاول العبور إلى تركيا مرات وفشل. واليوم كانت محاولته الأخيرة بعد أن اخترق رصاص الجيش التركي جسده وليترك عائلته وحيدة هناك إلى الأبد.

بينما سرد الصحافي السوري عبيدة عامر بعضًا من تفاصيل حياة مصطفى، قائلًا إنه متزوّج وأب لثلاثة أطفال، ومن قرية السفيرة قرب حلب. وأضاف "هُجّر إلى تركيا قسرا، هُجّر من تركيا قسرا قبل ٢٥ يوما، استشهد وهو يحاول العودة، ليقضي العيد مع عائلته وحسب".


وبدأت السلطات التركية، مؤخرًا، تطبيق سياسة جديدة لإعادة اللاجئين السوريين، "ممّن لا يملكون أوراقًا ثبوتيّة" إلى مناطق آمنة في سورية، غير أن تحقيقًا أعدّه مراسل موقع "عرب ٤٨" في إسطنبول، قصي عمامة، كشف أن السلطات التركية أعادت سوريين إلى مناطق غير آمنة في إدلب، ومنها ما يخضع لسيطرة "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقًا).

وبحسب ما ذكر تلفزيون "سوريا"، فإنه خلال الأشهر القليلة الماضية زادت حالات ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا بشكل واضح، رغم خضوعهم لقانون الحماية المؤقتة، لأسباب ترجعها الحكومة التركية إلى "خرق قوانين البلد الذي يعيشون فيه"، كما رُحل مئات اللاجئون السوريون من المدن الحدودية بعد دخولهم من سورية بشكل غير شرعي بسبب عدم امتلاكهم لبطاقات الحماية.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#هشام مصطفى
#سورية
#تركيا
#تهجير اللاجئين السوريين
#إدلب
#حلب

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

#نبض_ الشبكة: الإعلام أهمل "حادث معهد الأورام" بالقاهرة
#نبض_ الشبكة: الإعلام أهمل "حادث معهد الأورام" بالقاهرة

2019-08-05

مصر: "أم زبيدة" تحلق شعرها.. والشبكة؛ "وكأن فرعون عاد"
مصر: "أم زبيدة" تحلق شعرها.. والشبكة؛ "وكأن فرعون عاد"

2019-08-04

ممثلة لبنانية تطالب بحرق الفلسطينيين بـ"أفران هتلر"
ممثلة لبنانية تطالب بحرق الفلسطينيين بـ"أفران هتلر"

2019-08-03

الأكثر قراءة

مصر: اعتبار انفجار القاهرة

مصر: اعتبار انفجار القاهرة "إرهابيا" والداخلية تشن حملة مداهمات

2019-08-05
القدس المحتلة: مسؤولون سابقون بالشاباك حلقة وصل بين الحكومة والفلسطينيين

القدس المحتلة: مسؤولون سابقون بالشاباك حلقة وصل بين الحكومة والفلسطينيين

2019-08-05
باقة الغربية: مصرع شاب وإصابة آخرين بحادث طرق

باقة الغربية: مصرع شاب وإصابة آخرين بحادث طرق

2019-08-05
حالة الطقس: جو حار جدا

حالة الطقس: جو حار جدا

2019-08-05
استطلاع: أغلبية الإسرائيليين تعارض حكومة وحدة برئاسة نتنياهو

استطلاع: أغلبية الإسرائيليين تعارض حكومة وحدة برئاسة نتنياهو

2019-08-05