قرصنة حساب الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"

تعرض حساب الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، جاك دورسي، للاختراق يوم أمس، الجمعة، حيث نشر تغريدات وشارك تغريدات أخرى باستطاعة أي شخص رؤيتها، شملت تعابيرا عنصرية وشتائما مختلفة على صفحته التي يصل عدد متابعيها قرابة 4 ملايين.

وقال موقع تويتر في تغريدة إنه على دراية بتعرض الحساب للاختراق ويحقق فيما حدث.

وادعت إحدى التغريدات التي نشرت على حساب دورسي بعد قرصنته أن الزعيم النازي، أدولف هتلر، كان بريئا، بينما احتوت أخرى على تعليقات عنصرية بحق الأمريكيين من أصل أفريقي واليهود.

كما ظهرت على الصفحة تغريدة تشير إلى وجود قنبلة في مقر تويتر. لكن بعد فترة وجيزة من قرصنة الحساب على ما يبدو، تم حذف التغريدات المسيئة.

وهبط سعر سهم تويتر بأقل من واحد في المئة في معاملات ما بعد ساعات التداول الرسمي بعد اكتشاف قرصنة الحساب.