الروائي ستيفن كينغ يعتزل منصة "فيسبوك" لكونها "زائفة"

اعتزل الروائي الأميركي، ستيفن كينغ، منصّة "فيسبوك"، معربًا عن مخاوفه بشأن المعلومات المغلوطة والخصوصية على "فيسبوك".

وولد الكاتب والمؤلف الأميركي، ستيفن كينغ عام 1947، ويعرف كينغ برواياته التي تندرج ضمن آداب الرعب، وهو حائز على ميدالية مؤسسة الكتاب القومية لإسهاماته البارزة في الأدب الأميركي، وتم بيع أكثر من 350 مليون نسخه من كتبه حول العالم، وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من أدبياته حولت إلى أفلام ومسلسلات.

وقال المؤلف على موقع تويتر إن :"أترك موقع فيسبوك، لست مرتاحًا لطوفان المعلومات الزائفة المسموح بها في الإعلانات السياسية، كما أنني لست واثقًا من قدرته على حماية خصوصية مستخدميه، اتبعوني على "تويتر" إذا أردتم ذلك"، وبعدها، تم حذف حسابه على "فيسبوك".

I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like. — Stephen King (@StephenKing) February 1, 2020

ويستخدم الكاتب البالغ من العمر سبعين 72 عامًا، مواقع التواصل للتعبير عن آرائه بشكل حثيث، خصوصًا في ما يتعلق بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب.