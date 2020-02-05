  2. ميديا
  3. ميديا

#نبض الشبكة: ترامب تجاهل مصافحتها وبيلوسي تمزق خطابه

تاريخ النشر: 05/02/2020 - 18:24

#نبض الشبكة: ترامب تجاهل مصافحتها وبيلوسي تمزق خطابه
رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي (أ ب)
عرب ٤٨

أثار تمزيق رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، لنسخة من خطاب الرئيس، دونالد ترامب، ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رفض ترامب مصافحتها، الأمر الذي أظهر الخلاف بينهما بشكل واضح.

وأخذت بيلوسي، نسخة من الخطاب الذي يدور حول "حالة الإتحاد"ومزقته، بينما كانت تقف خلفه في المؤتمر، بعدما رفض ترامب مصافحتها، وهو ما أظهره مقطع فيديو على "تويتر".

ووفقا لوسائل إعلام أميركية ، قالت بيلوسي إن "تمزيق خطاب ترامب كان أكثر الخيارات المتاحة تهذيبا، واصفة إياه بالخطاب ‘القذر‘".

وغرد مذيع في قناة الجزيرة، هيثم أبو صالح على "تويتر": استنكر #البيت_الأبيض وجمهوريون تصرف نانسي #بيلوسي بتمزيقها نسخة من خطاب #ترامب ، ولم يستنكروا ما قام هو نفسه بفعله من خلال تجاهل مصافحتها وهي رئيسة مجلس النواب في سابقة لم تشهدها #أمريكا .. ورغم أن الإثنين على خطأ ، لكن مرة أخرى ، يُسجل لوم لرد الفعل وليس الفعل الذي يكون مؤذياً".

وغرد حساب "البخاري سباعي": لقد أثلج صدري ما فعلته #بيلوسي بنص خطاب #ترامب، لقد كان فعلها الأكثر تهذيبا مع شخص أكثر بجاحة ووقاحة.."

وغرد حسين عبدي:"#بيلوسي بطلة وملكة بعيون #الأمريكيين لتمزيقها خطاب #ترامب دليل انهيار شعبية ترامب وفقدان الثقة."

وغردت مرح البقاعي:"وضعت نانسي #بيلوسي حزبها الديمقراطي الأميركي في أسوأ حالاته إثر تمزيقها اللحظات الإنسانية للشعب الأميركي في خطاب الرئيس #ترامب وليس الورق. #SOTU"

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#نانسي بيلوسي
#تمزيق
#خطاب
#حالة الإتحاد
#دونالد ترامب

حوارات

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها
شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها

2020-01-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بي بي سي تواجه خطر تقليص تمويلها
بي بي سي تواجه خطر تقليص تمويلها

2020-02-05

مواقع التواصل الاجتماعي تفضح مرتزقة حفتر
مواقع التواصل الاجتماعي تفضح مرتزقة حفتر

2020-02-05

وسائل إعلام لبنانيّة تصارع من أجل البقاء
وسائل إعلام لبنانيّة تصارع من أجل البقاء

2020-02-04

الأكثر قراءة

نتنياهو طالب إدارة ترامب بنقل المثلث للدولة الفلسطينية

نتنياهو طالب إدارة ترامب بنقل المثلث للدولة الفلسطينية

2020-02-04
الاتحاد الأوروبي يعارض

الاتحاد الأوروبي يعارض "صفقة القرن": لن تمر بهدوء

2020-02-04
تضييق على العرب في

تضييق على العرب في "نوف هجليل"

2020-02-04
رسالة الأسير وليد دقة: تصور لإسقاط

رسالة الأسير وليد دقة: تصور لإسقاط "صفقة القرن"

2020-02-04
مسؤول سوداني: الإمارات نسقت اللقاء بين نتنياهو والبرهان

مسؤول سوداني: الإمارات نسقت اللقاء بين نتنياهو والبرهان

2020-02-04