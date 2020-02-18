  2. ميديا
  3. ميديا

بلومبرغ دفع أموالا لنشر "ميمز" لدعمه في انتخابات الرئاسة

تاريخ النشر: 18/02/2020 - 13:59

بلومبرغ دفع أموالا لنشر "ميمز" لدعمه في انتخابات الرئاسة
مايكل بلومبيرغ ( أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

دفع المرشح الديمقراطي، مايكل بلومبيرغ، مبالغ باهظة لنشر النكات المصورة المعروفة باسم "ميمز" على شكل إعلانات مدفوعة لحسابات لمؤثرين في "إنستغرام".

ويستخدم المرشحون للرئاسة في أميركا كل الوسائل الممكنة في الإعلام من أجل الفوز في الانتخابات، ويروج مايكل لنفسه عن طريق النكات المصورة "الميمز"، حيث يدفع للمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي مقابل نشرها.

وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس الماضي، أنّ فريق حملة بلومبيرغ يدفع مبالغ باهظة لنشر النكات المصورة، ويرفض المؤثرون تأكيد المبلغ الذي تم دفعه لهم بالضبط، لكن يُعتقد أنهم تلقوا حوالي 5 آلاف دولار مقابل كل منشور.

وسمح موقع "فيسبوك" مؤخرًا في نشر دعايات مدفوعة، بعدما منع هذه الإعلانات من الظهور في الموقع.

ونشرت حسابات تمتلك أعدادا ضخمة من المتابعين الأميركيين محادثات مع الحساب الرسمي لبلومبيرغ في 12 شباط/ فبراير، وأظهرت الدردشات أنّ بلومبيرغ يحاول أن يتواصل مع الفئة الأصغر سنًا.

وأثارت هذه الحملة ردود فعل مختلفة من قبل الجمهور، بعضهم من انتقد هذه المنشورات وهناك من رأى أن "الميمز" هي أقرب إلى عملية شراء لكرسي الرئاسة.

وغرد مارك على "تويتر" منتقدا سياسة بلومبيرغ أن "بلومبيرغ دفع للكثير من المؤثرين البلهاء الملايين من الدولارات لنشر ‘ميمز‘ التي لم تؤثر فينا قط".

وكتب حساب "دولا بيب" فاضحًا الدردشات على "إنستغرام" التي قام بها بومبيرغ لجذب الشباب بقوله إنه "من الواضح أن بلومبيرغ اشترى العديد من الإعلانات ونشرها كـ"ميمز" في حسابات على "إنستغرام" ، وعثرت مؤخرًا هذه الجوهرة".

وكتب حساب "دي جي فريلوغ" ساخرًا من بلومبيرغ قائلًا إن " كيف يظهر بلومبيرغ وهو يشتري الإعلانات و‘الميمز‘.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#مايكل بلومبيرغ

حوارات

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

#نبض_الشبكة: سخرية من وزيرة الصحة المصرية بسبب كورونا
#نبض_الشبكة: سخرية من وزيرة الصحة المصرية بسبب كورونا

2020-02-17

اتهام وسائل إعلام بـ"المساهمة في انتحار إعلامية"
اتهام وسائل إعلام بـ"المساهمة في انتحار إعلامية"

2020-02-17

#نبض الشبكة: #السيسي_يخدع_المصريين بعد إلغاء الدعم المادي
#نبض الشبكة: #السيسي_يخدع_المصريين بعد إلغاء الدعم المادي

2020-02-17

الأكثر قراءة

الشرطة تقتحم روضة أطفال في الطيبة وتفتش حقائبهم

الشرطة تقتحم روضة أطفال في الطيبة وتفتش حقائبهم

2020-02-17
تطبيق

تطبيق "عرب 48": أول من يعرف آخر الأخبار

2020-02-17
رام الله: إلقاء زجاجة حارقة صوب المطعم الذي استضاف لقاء مع إسرائيليين

رام الله: إلقاء زجاجة حارقة صوب المطعم الذي استضاف لقاء مع إسرائيليين

2020-02-17
إطلاق سراح يوسف مجدوب بعد اعتقاله في إسطنبول

إطلاق سراح يوسف مجدوب بعد اعتقاله في إسطنبول

2020-02-17
شهيد برصاص الاحتلال قرب رام الله

شهيد برصاص الاحتلال قرب رام الله

2020-02-17