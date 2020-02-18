بلومبرغ دفع أموالا لنشر "ميمز" لدعمه في انتخابات الرئاسة

دفع المرشح الديمقراطي، مايكل بلومبيرغ، مبالغ باهظة لنشر النكات المصورة المعروفة باسم "ميمز" على شكل إعلانات مدفوعة لحسابات لمؤثرين في "إنستغرام".

ويستخدم المرشحون للرئاسة في أميركا كل الوسائل الممكنة في الإعلام من أجل الفوز في الانتخابات، ويروج مايكل لنفسه عن طريق النكات المصورة "الميمز"، حيث يدفع للمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي مقابل نشرها.

وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس الماضي، أنّ فريق حملة بلومبيرغ يدفع مبالغ باهظة لنشر النكات المصورة، ويرفض المؤثرون تأكيد المبلغ الذي تم دفعه لهم بالضبط، لكن يُعتقد أنهم تلقوا حوالي 5 آلاف دولار مقابل كل منشور.

وسمح موقع "فيسبوك" مؤخرًا في نشر دعايات مدفوعة، بعدما منع هذه الإعلانات من الظهور في الموقع.

ونشرت حسابات تمتلك أعدادا ضخمة من المتابعين الأميركيين محادثات مع الحساب الرسمي لبلومبيرغ في 12 شباط/ فبراير، وأظهرت الدردشات أنّ بلومبيرغ يحاول أن يتواصل مع الفئة الأصغر سنًا.

وأثارت هذه الحملة ردود فعل مختلفة من قبل الجمهور، بعضهم من انتقد هذه المنشورات وهناك من رأى أن "الميمز" هي أقرب إلى عملية شراء لكرسي الرئاسة.

وغرد مارك على "تويتر" منتقدا سياسة بلومبيرغ أن "بلومبيرغ دفع للكثير من المؤثرين البلهاء الملايين من الدولارات لنشر ‘ميمز‘ التي لم تؤثر فينا قط".

Bloomberg paid the world’s biggest dipshit ‘influencers’ millions of dollars to post memes and they haven’t landed a scratch on us. pic.twitter.com/VF8hBNgGKx — marc (@oopsyday) February 17, 2020

وكتب حساب "دولا بيب" فاضحًا الدردشات على "إنستغرام" التي قام بها بومبيرغ لجذب الشباب بقوله إنه "من الواضح أن بلومبيرغ اشترى العديد من الإعلانات ونشرها كـ"ميمز" في حسابات على "إنستغرام" ، وعثرت مؤخرًا هذه الجوهرة".

Apparently Bloomberg has paid ads being posted on all meme accounts on Instagram and I came across this gem pic.twitter.com/8VlLVjKj00 — Dula Peep (@boyprinc3) February 13, 2020

وكتب حساب "دي جي فريلوغ" ساخرًا من بلومبيرغ قائلًا إن " كيف يظهر بلومبيرغ وهو يشتري الإعلانات و‘الميمز‘.