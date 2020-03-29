  2. ميديا
  3. ميديا

"نيكستدور" منصة للتواصل الاجتماعي تعزز التكافل بظل العزل

تاريخ النشر: 29/03/2020 - 15:06

"نيكستدور" منصة للتواصل الاجتماعي تعزز التكافل بظل العزل
حيّ سكنيّ (Pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تعجّ شبكة التواصل الاجتماعي "نيكستدور" بالمستخدمين في هذه الفترة التي يعزل الناس فيها أنفسهم ببيوتهم كوقاية من فيروس كورونا، ويجتمع سكّان الحيّ الواحد في منصة "نيكستدور"، ويتبادل كل مستخدم مع جيرانه مقترحات المساعدة للمسنين وأماكن جلب الطعام، ما يعزز روح التكافل الاجتماعي لأكثر من أي وقتٍ مضى.

وزاد عدد الأعضاء الناشطين يوميًا عبر "نيكستدور. كوم" بنسبة 80 % في غضون شهر فيما طلب من أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة ملازمة منازلهم بموجب إجراءات عزل متفاوتة الصرامة بحسب الولايات للجم انتشار فيروس كورونا المستجد.

واتجهت الأسر المعزولة في منازلها في الصين ومن ثم أوروبا، إلى منصات رقمية للبقاء على تواصل وبغرض الترفيه. وارتفعت أعداد الاتصالات عبر تقنية الفيديو بشكل سريع عبر المنصات المتاحة.

وتسمح خدمة "نيكستدور" بالتواصل مع أشخاص لم يعد بالإمكان الالتقاء بهم في الشارع أو في مصعد المبنى.

وتقول المديرة التنفيذية لهذه الشبكة، ساره فراير، إنه "يتبين لنا أن الجيرة أهم من كل شيء في هذه المرحلة. نحتاج إلى أشخاص يقيمون بجوارنا".

وأسست الشبكة في نهاية العام 2011، في سان فرانسيسكو وباتت تغطي 260 ألف حي في أستراليا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها من البلدان.

تروي بولينا بورسوك البالغة 66 عاما "اعتاد جيراني في السابق على إعطائي الحامض من حديقتهم لكنني بت اعتمد عليهم الآن في مشترياتي".

وتؤكد بورسوك المقيمة في خليج مونتيري جنوبي سيليكون فاليي أنها تفضل حصر خروجها من المنزل بالحد الأدنى الضروري.

وتضيف "أنا متأثرة جدا بروح التضامن المجتمعي، الناس يساعدون بعضهم البعض ويتبضعون لبعضهم البعض".

ويتشارك المستخدمون عبر المنصة المجانية معلومات مفيدة مثل المطاعم التي توفر وجبات للمنازل أو آخر المعلومات المحلية المتعلقة مثلا بمساحات لعب الأطفال التي باتت محظورة.

وتشكل "نيكستدور" كذلك وسيلة للتعبير عن الغضب أو الاستياء من إجراءات يعتبرها البعض صارمة جدا أو من أفراد تبدر عنهم تصرفات غير لائقة.


#نيكستدور
#فيروس كورونا
#عزل
#تطبيق
#تواصل اجتماعي
#تكافل

حوارات

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

#نبض_الشبكة: وداعا للرفيق والصديق والعم هاشم حمدان
#نبض_الشبكة: وداعا للرفيق والصديق والعم هاشم حمدان

2020-03-29

جائحة كورونا تحدٍّ للإعلام: استعادة الثقة أو فقدانها نهائيا
جائحة كورونا تحدٍّ للإعلام: استعادة الثقة أو فقدانها نهائيا

2020-03-28

ازدياد خطاب الكراهية على "تويتر" ضد الصينيين بسبب كورونا
ازدياد خطاب الكراهية على "تويتر" ضد الصينيين بسبب كورونا

2020-03-28

الأكثر قراءة

مُستجدات كورونا حول العالم: ارتفاع أعداد ضحايا الفيروس وهروب سجناء ودعوة أممية لتحرير أسرى

مُستجدات كورونا حول العالم: ارتفاع أعداد ضحايا الفيروس وهروب سجناء ودعوة أممية لتحرير أسرى

2020-03-28
ليلة تلاحق ليلة...

ليلة تلاحق ليلة...

2020-03-28
نحو تشديد القيود: ترجيحات بإغلاق شامل بدءًا من الإثنين

نحو تشديد القيود: ترجيحات بإغلاق شامل بدءًا من الإثنين

2020-03-28
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 3460

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 3460

2020-03-28

"كورونا": وزارة الصحة توقف نتائج فحوصات الأمس بسبب خلل

2020-03-28