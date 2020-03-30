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تشكيل لجنة ثلاثية لصون حقوق الصحافيين الفلسطينيين والحفاظ على وسائل الإعلام

تاريخ النشر: 30/03/2020 - 12:13

تشكيل لجنة ثلاثية لصون حقوق الصحافيين الفلسطينيين والحفاظ على وسائل الإعلام
صحافي فلسطيني يقي نفسه من الفيروس (أ ب أ - أرشيفية)
عرب ٤٨

أعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، أمس الأحد، عن التوصل لاتفاق بين النقابة وزارتي الإعلام والعمل لتشكيل لجنة ثلاثية مخولة رسميا لتكون مرجعية لحفظ الحقوق القانونية والنقابية للصحافيين والعاملين في مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الصحافية والمكاتب الإعلامية، مُشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت خصيصا في هذا الوقت، بسبب حالة الطوارئ القائمة للحد من تفشي فيروس كورونا، وما قد يتبعها من انكشاف أو تعثر لبعض المؤسسات الإعلامية.

ويأتي تشكيل اللجنة، بحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لنقابة الصحافيين حرصا منها على صون حقوق الصحافيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، وعلى استمرار عمل وسائل الإعلام بمهنية وكفاءة تتناغم مع حالة الطوارئ، وبعد أن وصلت إلى النقابة العديد من الشكاوى من صحافيين وموظفين في وسائل إعلام محلية وعربية، وشكاوى من مسؤولي وسائل إعلام بحق صحافيين، تتعلق جميعها بحالة الطوارئ القائمة وكيفية التعامل معها إداريا، وما يترتب عليها من التزامات وحقوق عمل، بحسب ما أوردت وكالة "وفا" للأنباء.

وقالت النقابة: "إن اتفاقا رسميا سيوقع الثلاثاء بين الجهات الثلاثة يتضمن الخطوط العريضة لعمل وصلاحيات اللجنة وتسمية شخوصها، وعليه فإنها تدعو إدارات المؤسسات الإعلامية إلى وقف إجراءاتها وقراراتها الإدارية لحين بدء عمل اللجنة، وتعتبر أن كافة الإجراءات والقرارات الإدارية المتخذة بحق الصحافيين والعاملين منذ إعلان حالة الطوارئ مجمدة ومنعدمة الأثر قانونيا لحين بت اللجنة الثلاثية بسلامتها أو تصويبها".

وأكدت النقابة أنها تعمل مع كافة الجهات ذات العلاقة للتخفيف من الآثار السلبية للحالة الراهنة على عمل وأداء وسائل الإعلام المحلية، وإيجاد السبل لدعمها وضمان استمرار عملها، مع إعطاء الأولوية للحفاظ على سلامة وصحة وطواقمها والعاملين فيها.


#نقابة الصحافيين الفلسطينيين
#لجنة ثلاثية
#الحقوق القانونية والنقابية للصحافيين
#وسائل الإعلام

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