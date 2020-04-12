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موضة التنكر لرمي النفايات تلاقي رواجًا عالميًا

تاريخ النشر: 12/04/2020 - 11:41

موضة التنكر لرمي النفايات تلاقي رواجًا عالميًا
(تويتر)
عرب ٤٨/ أ ف ب

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعبة جديدة لمكافحة الملل الناجم عن الحجر الصحي وتدابير حظر التجول، تقوم على ارتداء أزياء غريبة ومبتكرة لرمي أكياس القمامة قرب البيت.

وحوّل المشتركون في اللعبة الأمتار القليلة المسموح باجتيازها خارج المنزل لمنصة عرض أزياء، وارتدى بعضهم أزياء مهرجين مرعبين، فيما فضّل آخرون ارتداء أزياء لأبطال من أفلام الخيال العلمي مستوحاة من أعمال شهيرة مثل "ستار وورز"،

وأكدت منسقة الأسطوانات، فيكتوريا أنتوني، من مدينة سيدني الأسترالية أنها "ينتابني شعور بالجنون عندما أرتدي مثل هذه الملابس لكن هذا هو الأمر الوحيد الذي يتيح لي الحفاظ على توازني النفسي خلال فترة العزل هذه. الخروج لرمي القمامة

Taking my bin for a stroll! #binisolationouting pic.twitter.com/yKfIaMmbMC

— Victoria Anthony (@themissanthony) April 7, 2020

وكانت هذه المرأة الثلاثينية التي نشرت صورة لها بفستان سهرة قرب حاوية قمامة من المتضررين بفعل الوباء، إذ ألغيت كل حفلاتها إثر تدابير الحجر المنزلي التي يخضع لها أكثر من نصف البشرية.

ونشر سائق حافلة في غلاسكو الاسكتلندية يدعى ستيوارت كانينغهام، صورة تظهره يرمي النفايات مرتديا التنورة الإسكتلندية، ونشرت كريستين ليلاند صورة لزوجها يحمل القمامة ويقص طريقه بين الثلوج في كندا مرتديًا قميص "سوبرمان" وواضعًا شعرًا مستعارًا.


#مكافحة الملل
#الحجر الصحي
#حظر التجول
#أزياء غريبة
#رمي أكياس القمامة

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من عرب 48

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