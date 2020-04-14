ترامب يفتح النار على الإعلام الأميركي

نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم، الإثنين، بغضب شائعات عن نيّته إقالة أبرز أعضاء الفريق الطبي لمكافحة فيروس كورونا، الطبيب أنتوني فاوتشي.

لكن ترامب لم يتورّع عن إطلاق معارك جديدة مع الديموقراطيين ووسائل إعلام قبل إعادة فتح الاقتصاد الأميركي، الذي تضرر كثيرا بسبب تدابير الحد من الوباء.

وعلى غير عادة، بدأ الإيجاز الصحافي المسائي لخلية أزمة فيروس كورونا في البيت الأبيض بتصريح للطبيب فاوتشي المعروف عالميا، بهدف تبديد الشائعات عن خلافه بينه وبين الرئيس الجمهوري.

وفي إشارة إلى مقابلة له مع شبكة "سي إن إن"، الأحد، ذكر خلالها أن فرض تدابير في وقت أبكر كان من شأنه تخفيف تصاعد أزمة كوفيد-19، أوضح فاوتشي أنه كان يرد "افتراضيا"، وأضاف أن حديثه في المقابلة عن "التصدي" لإغلاق الاقتصاد (وهو ما تم تفسيره على نطاق واسع بأنه للدلالة على امتناع ترامب عن اتخاذ تدابير جذرية) كان "اختيارا خاطئا للكلمات".

وترامب، الذي عزّز التكهنات، الأحد، بإعادته نشر تغريدة منتقدة مع وسم يطالب بإقالة الطبيب، سعد لوضع حد للغط الأخير الذي يدور في البيت الأبيض.

وقال عن فاوتشي "يعجبني"، مضيفًا، "سمعت بأنني سأقيله، لن أقيله، أعتقد أنه شخص رائع"، لكن ترامب شن بعد ذلك هجوما على أهداف أخرى، مبديا استياءه من اتهامات بأنه أساء التعاطي مع الأزمة.

وفيما ستكون المنافسة حامية على ما يبدو بينه وبين جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر، يتعرض ترامب لضغوط هائلة لوقف تفشي الوباء وإنقاذ أكبر اقتصاد في العالم، والذي تشله تدابير التباعد الاجتماعي وسواها من إجراءات الحد من الوباء.

وساخطًا على ما يعتبرها تغطية إعلامية غير ودّية، وجه ترامب انتقادات لاذعة لـ"نيويورك تايمز" و"سي إن إن" ووسائل إعلام أخرى، وقال "المشكلة أن الصحافة لا تغطيها كما يجب" في إشارة إلى آراء على نطاق واسع تعتبر أنّ استجابة الولايات المتحدة ضد الفيروس كانت بطيئة وأعيقت بسبب عدم الكفاءة.

وقال ترامب إن وسائل الإعلام "عاملته بوحشية".

بعد ذلك، وفي خطوة أولى من نوعها في الإيجازات الصحافية، التي باتت تتخذ نبرة سياسية متزايدة/ بعد أن كانت مكرسة لإبلاغ العامة عن تطورات الفيروس، عرض ترامب على الصحافيين فيديوهات تم جمعها لمسؤولين رسميين وسواهم يشيدون بالعمل الذي قام به.

وبعد أن ألحت مراسلة شبكة "سي بي إس نيوز" بشأن انقضاء فترة طويلة قبل اتخاذ قرار إغلاق الاقتصاد، هاجمها ترامب قائلا "أنت مشينة"، وقال للصحافية التي كانت تجلس على مسافة قريبة "تعلمين أنت مضللة".

وتبدو المرحلة القادمة للأزمة وشيكة مع إعلان ترامب أنه سيعلن، الثلاثاء، عن الفريق الذي يحضر لإعادة فتح الاقتصاد.

ورافضًا تحديد موعد لإعادة فتح الاقتصاد، لمح ترامب إلى أن مناطق أقل تضررا بالفيروس يمكن أن يسمح لها بأن تفتح في موعد أقرب، ضمن عملية متعاقبة. وقال إنه "قريب جدا" من التوصل لخطة مفصلة.

لكن، منذ أسابيع، يوجّه البيت الأبيض رسائل متضاربة حول ما إذا يتعين على الحكومة الفدرالية أو الولايات اتخاذ القرار بشأن الاستجابة ضد الفيروس.