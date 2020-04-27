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كورونا بتركيا: اعتقال نحو 400 شخص بزعم نشرهم معلومات استفزازية بمواقع التواصل

تاريخ النشر: 27/04/2020 - 18:18

كورونا بتركيا: اعتقال نحو 400 شخص بزعم نشرهم معلومات استفزازية بمواقع التواصل
(أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

صرحت وزارة الداخلية التركية، اليوم الإثنين، عبر حسابها في موقع "تويتر" أنها أوقفت 402 شخصًا، بزعم أنهم نشروا معلومات "استفزازية ولا أساس لها من الصحة" بشأن وباء كورونا المستجد في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مسؤول في الوزارة، لم تُسمّه وكالة "فرانس برس"، إنّ بعض المنشورات المعنية تضمنت مزاعم أن الإغلاق سيستمر لفترة أطول من حظر التجول الذي أعلنته الحكومة نهاية الأسبوع، واتهامات بأن السلطات تكذب بشأن عدد الوفيات.

وأوضحت الوزارة أنها أخضعت 6362 حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي خضعوا للتدقيق في الأيام الـ42 الماضية، وحددت 855 مشتبهًا بهم، وألقت القبض على 402 منهم حتى الآن، مضيفةً أن هذا العدد يضاف لـ410 شخص اعتُقلوا بسبب مزاعم مماثلة في نهاية آذار/ مارس.

وأغلقت الحكومة التركية المدارس والمطاعم، كما فرضت حظر التجول في عطلة نهاية الأسبوع في إطار تدابير الحد من تفشي وباء كورونا المستجد في البلاد، إذ سجّلت أكثر من 110 آلاف إصابة مؤكدة بالوباء، و2800 وفاة.


#فيروس كورونا
#تركيا
#أردوغان

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