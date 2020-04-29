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الرئيس الجزائري يقيل مدير وكالة الأنباء الرسمية

تاريخ النشر: 29/04/2020 - 19:36

الرئيس الجزائري يقيل مدير وكالة الأنباء الرسمية
المدير المُقال من منصبه، عبد الحميد كاشا (تصوير شاشة)
عرب ٤٨

أقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مدير وكالة الأنباء الرسمية عبد الحميد كاشا، من منصبه، وفق المرسوم الذي نشره العدد الجديد من الصحيفة الرسمية "المجلة".

وجاء في الصحيفة أنه تقرر "إنهاء مهام عبد الحميد كاشا بصفته مديرا عام للمؤسسة العمومية وكالة الأنباء الجزائرية".

ولم يذكر المرسوم أسباب القرار، كما لم يصدر حتى الآن مرسوم آخر بشأن من يخلف كاشا على رأس الوكالة.

ومنذ وصوله للرئاسة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قام تبون بتغيير كل من مدير التلفزيون الرسمي، وكذلك الوكالة الرسمية للإعلانات التي يصفها معارضون بأنها أهم مؤسسة حكومية للتحكم في توجهات الإعلام المحلي.

وفي اليوم العاشر من الشهر الجاري، قال الموقع الإخباري "مغرب إيميرجون" وموقع "راديو إم" المرتبط به في بيان، إنهما تعرضا لـ"حجب سياسي" في الجزائر، حيث لم يعد بإمكان القراء النفاذ إلى صفحاتهما.

ولم يعد بالإمكان الإطلاع على المحتوى الذي ينشره الموقعان إلاّ باستعمال تطبيق خاص لتجاوز الحجب، وفق ما لاحظت وكالة "فرانس برس".

وجاء في البيان الصادر عن الموقعين أن "الأمر يمثل حجبا سياسيا".

ويأتي ذلك ضمن "أسوأ حملة قمع لحرية الصحافة تعيشها الجزائر منذ عمليات اغتيال الصحافيين في أعوام التسعينات" التي عاشت خلالها البلاد حربا أهلية.


#الرئيس الجزائري
#عبد المجيد تبون
#وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية
#الجزائر

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