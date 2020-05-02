"مقلب على الماشي" يستهتر بذوي الاحتياجات الخاصة..

استنكرت الأمانة العامة للاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، مساء الجمعة، ما تم بثّه في الحلقة الثامنة من برنامج "مقلب على الماشي" عبر تلفزيون فلسطين.

واعتبر الاتحاد ما عرض "إساءة صارخة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخرقًا واضحًا للقيم الإنسانية"، مطالبةً الحكومة وتلفزيون فلسطين مساءلة القائمين على هذا البرنامج والمسؤولين عن بثه في التلفزيون الرسمي.

كما طالب الاتحاد، بتقديم اعتذار رسمي على التلفزيون، "لما تم بثه من إساءة بحق شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة"، مؤكدين أن الأمانة العامة تحتفظ بحقها باسم هذه الشريحة في اللجوء للقضاء لمساءلة القائمين على هذا البرنامج والمسؤولين عن بثه في التلفزيون الرسمي.

وتضمنت الحلقة التي بثها التلفزيون الرسمي طلب المذيع من الناس تقليد ذوي الاحتياجات الخاصة مقابل مبلغ مالي معين.

ولاقت هذه الحلقة ردود فعل غاضبة عبر منصات التواصل الاجتماعي مطالبين من القناة حذف الحلقة والاعتذار من ذوي الاحتياجات الخاصة، لما فيه إهانة مباشرة لهم.

ولاحقًا، نشر مدير عام البرامج في تلفزيون فلسطين، نزار الغول، بيانًا قال فيه "بعد بث حلقة من برنامج كوميدي تناول قضية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة مسيئة، نتقدم بالاعتذار لجمهور المشاهدين كافة وتحديدًا الفئة الأعز على قلوبنا ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضاف، أن "التلفزيون سارع بسحب الحلقة من جدول الإعادة، وحذفها من كافة المنصات الإعلامية التابعة لتلفزيون فلسطين بما يشمل منصات التواصل الاجتماعي".

مشيرًا إلى أنه" تم تشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على هذا الخطأ واتخاذ إجراءات رادعة تحول دون تكرار المس بأية فئة من فئات مجتمعنا كافة".

اذا كان #تلفزيون_فلسطين يريد ان يقدم كوميديا فهناك مليون طريقة غير التهكم على اصحاب الهمم .

ماحدث قلة اخلاق يجب ان يحاسب عليها الجميع وأولهم أحمد عساف . pic.twitter.com/bMeeNW8nXm — Suad Wehidi (@wehidi_suad) May 2, 2020

أثارت الحلقة تفاعلًا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، فقال عبد: " تلفزيون فلسطين يوم ما قرر يقدم إشي غير طريقة عمل التشيز كيك ، عمل حلقة تنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة".

تلفزيون فلسطين يوم ما قرر يقدم إشي غير طريقة عمل التشيز كيك ، عمل حلقة تنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة ...‍️ — Abd442 (@AAlmudallal) May 1, 2020

أما علا حُسيني عير حسابها في تويتر: "برنامج مقالب على تلفزيون فلسطين، المذيع بطلب من الناس يقلدوا حركات ذوي الإعاقة ويتشكروا جمعية وهمية ع أساس أنها ساعدتهم. البرنامج بحول الإعاقة وذوي ألإعاقة لمادة إعلامية للضحك، أطالب الاتحاد العام للمعاقين والجهات المختصة بأخذ المقتضى المناسب بمحاسبة القائمين عالبرنامج، يا حيف!".