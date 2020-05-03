نبض_شبكة: قناة "مكان" تفتح النار على نفسها

نشرت قناة "مكان" الإسرائيليّة الناطقة باللغة العربيّة، أغنيّة تستهزئ من خلالها بدور حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) وتقول كلماتها: "لما بكثر التنظير وبيقل قباله التفكير، بترخص حرية التعبير، البلد بخير، لما بتسمع ‘BDS‘ بتصير تنوي مثل البسّ، وبيصحى فيك الوطني الحسّ، البلد بخير".

وأثار هذا المقطع حفيظة الفلسطينيين، ما أدى لأن فتحت القناة النار على نفسها، بحيث تواجه القناة والأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، حملة انتقادات واسعة من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تأتِ هذه الأغنية من فراغ، فمن الواضح أنه بالتزامن مع الرفض الواسع الذي وُجِّه لقناة (MBC) بسبب محتويات الدراما التي تبثّها القناة في شهر رمضان الجاري، من مسلسلي "أم هارون" و"مخرج 7"، وفيهما رسائل تطبيع ظاهرة أو مخفيّة بين سطور الكلام مع الاحتلال الإسرائيلي، فأخذت قناة "مكان" على عاتقها أن تلعب دور الشريك والصديق لـ"إم بي سي" وتقف معها في محنة مواجهة دعوات المقاطعة.

وكتب الصحافي الفلسطيني، رشاد عمري، على صفحته في "فيسبوك" أنه "من عار السعودية يتم بثه في قناة (MBC)، ومن عار الفلسطينيين يتم بثه في قناة ‘مكان‘ الإسرائيلية. لكن إذا أتت مذمة حركة المقاطعة من سياسيين فلسطينيين مشاركين بمؤتمر هرتسليا للأمن القومي الإسرائيلي ومن فنانين فلسطينيين مشاركين بمهاجمتها بالتلفزيون الإسرائيلي من ‘أورشليم‘ القدس، فاعلم أن الحركة بالطريق الصحيح".

وكتب الناقد السينمائي صالح ذباح من خلال صفحته في "فيسبوك"، أنه "مش عارف ليه كلّ الممثّلين الفلسطينيين اللي قلبوا مذيعين متوسّطين وأقلّ على تلفزيون مكان (التلفزيون الإسرائيلي) مش قادرين يتقنوا ‘مهنتهن‘ في برنامج المفروض ساخر ويكونوا خفاف دم؟ صدّعتونا (قسم مش الكل) بإنّه الفن شغل زي أي شغل وبيخليكوا تشتغلوا بمسلسلات زي فوضى أو تدافعوا عن المشاركين فيها طب ياخي وياختي مش تعرفوا تمثّلوا بالأول أو تكونوا (entertainers) بجدّ؟ بالنسبة للفيديو الأخير اللي هو جزء من ‘سكتش‘ فيه انتقاد للـ‘BDS‘ كنت بقبله لو على تلفزيون فلسطيني، لأنه حركة المقاطعة مش خارج النقد، بس من منصة زي قناة "مكان"؟ ينعن ديك التشويه، خدني على قد عقلي ياخي".

وكتب الباحث الفلسطيني رازي نابلسي على صفحته في "فيسبوك"، منشورًا لقي انتشارًا واسعًا، وجاء فيه: "بهذا الفيديو، بيطلعوا ‘الفنّانين‘ ليردّوا ع الهجوم عليهم من قناة إسرائيليّة ومن منبر إسرائيليّ، ليضربوا كُل النضال الفلسطينيّ عبر الـBDS بأسماء عربيّة بتقول ‘لمّا بتسمع BDS بتصير تنوّي مثل البس‘، برسالة واضحة لكُل واحد بالعالم بدّه يطبّع ويتعامل مع إسرائيل، إنّه ما يخاف ولا يتراجع بسبب طلب المُقاطعة الفلسطينيّ، اللي حقّق نجاحات بإنّه يلفت نظر العالم لجرائم إسرائيل ومجازرها بحقنا. ومن خلال مئات الفنّانين والمُفكّرين من الطراز الأول في العالم، قدرت هاي الحركة تقول في هون شعب إله حق يعيش حياة طبيعيّة".

وكتب الفنان الفلسطيني، جوان صفدي، على حسابه في موقع "فيسوك"، أنه "تقوليش البلد بخير لما فيه فنانين فلسطينية طالعين على تلفزيون مكان الإسرائيلي يتمسخروا على BDS، يا فتاح".

اقرأ/ي أيضًا | #كويتيون_ضد_التطبيع: الشبكة تتفاعل ووزارة الإعلام تفرض الرقابة على الدراما

في كل ما يخص الـ"ميديا" من مواد ثقافة وسينما وسياسة ورياضة، زوروا صفحة موقع "عرب 48" على "إنستغرام" للمتابعة...