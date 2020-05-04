الأردن: مسابقة فنية بوسائل التواصل الاجتماعي للتشجيع على البقاء بالمنازل

نظمت وزارة الثقافة الأردنية، منذ بداية حظر التجول، مسابقة فنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الشباب والأطفال على التزام منازلهم خلال أزمة كورونا، والتي فرضت حظرَ تجوال في البلاد، كما في دول عديدة بالعالم.

وتُتيح المسابقة التي أُطلِق عليها اسم "#موهبتي_من_بيتي"، للمشاركين، بمشاركة مواهبهم بالعزف والغناء، فيما تتراوح قيمة الجوائز الأسبوعية، بين 100 و1400دينار أردني.

وشكّلت الوزارة لجنة من خمسة فنانين لتقييم مقاطع الفيديو المشاركة في المسابقة، على أن يؤخذ عدد إشارات الإعجاب على مواقع التواصل بعين الاعتبار، وأن تُعلن النتائج الأسبوعية عبر برنامج خاص على التلفزيون الأردني كل يوم أحد، وعبر الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة.

وظهر الفائز بالمركز الأول في الأسبوع الأول من المسابقة، عازف الفلوت إباء عكروش، في مقطع فيديو وهو يعزف تقاسيم شرقية على آلته الغربية في أحضان الطبيعة، وعبّر إباء عن سروره بتعريف البعض على هذه الآلة، لافتا إلى أن "هناك الآن من يراسلونني ويتواصلون معي للسؤال عن آلة الفلوت".

وأوضح إباء أن "حظر التجول منح فرصة للجميع لقضاء وقت أطول مع مواهبهم، والجوائز النقدية شجعتهم على المشاركة"، مضيفًا: "سجلت مقطعًا بسيطًا لنشره عبر فيسبوك للأصدقاء، وأضفت وسم #موهبتي_من_ بيتي رغم أنني لم أتوقع الفوز بسبب تدني جودة تصوير الفيديو".

وغنّت المشاركة البالغة من العمر عشرين عامًا، تالين هنديلة، أغنية "أنا بدي طير" للفنانة اللبنانية، هبة طوجي، في مقطع فيديو قصير ظهرت فيه مرتدية قميصًا أبيض بسيطًا، داخل غرفة ذات إنارة خافتة على وقع موسيقى الأغنية.

وقالت المشتركة تالين التي فازت في الأسبوع الثاني للمسابقة بجائزة عن فئة الغناء، إن "فكرة المسابقة وتوقيتها جميلان، وحظر التجول وفّر فرصة فريدة للأطفال والشباب لتنمية مواهبهم في المنزل".

وأضافت تالين التي بدأت الغناء والعزف على آلة البيانو في السابعة من عمرها: "أطوّر موهبتي خلال الحظر، خصوصًا مع وجود والدي معي طوال الوقت، فهو يوجهني ويدربني على الغناء، كما أتدرب على العزف"، مؤكدةً أن "الحظر لم يضايقني، لأنني استغله بشكل إيجابي".

ورأى عازف آلة القانون، نبيل الربضي، الذي فاز لعزفه مقطعًا من أغنية أم كلثوم "أنت عمري"، أن "المسابقة كشفت أن هناك عشرات آلاف المواهب في بلدنا التي تستحق الدعم لتنميتها"، موضحًا أن حظر التجوال هو فرصة لا تتكرر ليقضي وقتًا أطول يوميًا في العزف والتدريب.

وقالت الوزارة إن عدد المشاركين في المسابقة بلغ حتى الآن 67 ألفًا، وحصدوا نحو 18 مليون مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن المسابقة تنقسم إلى فئتين عمريتين، الأولى للأطفال من سن 10 إلى 14 عامًا، والثانية من سن 15 إلى 25 عامًا.

يُذكر أن الأردن يشهد منذ 21 آذار/ مارس إجراءات إغلاق شبه تام أقرتها الحكومة لاحتواء انتشار وباء كورونا المستجد، تشمل حظر تجول شبه تام، وإغلاق المدارس، والجامعات، وصالات السينما، والمطاعم، وتعليق الأنشطة الرياضية، ومنع من هم دون عمر الـ16 عامًا من الخروج من منازلهم.