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توزيع جوائز "بوليتزر" للصحافة المختصة بالخدمة العامة

تاريخ النشر: 05/05/2020 - 17:03

توزيع جوائز "بوليتزر" للصحافة المختصة بالخدمة العامة
مراسلي صحيفة "أنكوريدج ديلي نيوز" (أ ب)
عرب ٤٨/ رويترز

فازت صحيفة "أنكوريدج ديلي نيوز" ومنظمة "بروبابليكا" بجائزة "بوليتزر" للصحافة المختصة بالخدمة العامة بعدما كشفتا عن أن ثلث قرى ولاية ألاسكا الأمريكية تفتقر إلى حماية الشرطة، بينما فاز فريق التصوير في "رويترز" بجائزة تصوير الأخبار العاجلة لتوثيقه الاحتجاجات العنيفة في هونج كونج العام الماضي.

وانتزعت صحيفة "كورير جورنال" في ولاية كنتاكي الأميركية جائزة الأخبار العاجلة عن تغطيتها لحالات عفو بالمئات أصدرها حاكم الولاية السابق، مات بيفين في اللحظات الأخيرة.

وفاز الصحافي في "نيويورك تايمز"، براين روزنتال، بجائزة الصحافة الاستقصائية بعدما كشف كيف دمرت ممارسات إقراض ذات شروط مشددة معيشة آلاف من سائقي التاكسي في مدينة نيويورك.

ووصل صحافيو "رويترز" إلى التصفيات النهائية لجائزة التغطية الدولية بفضل تغطيتهم للاحتجاجات لكن الجائزة ذهبت إلى صحيفة "نيويورك تايمز". والجائزة التي حصلت عليها "رويترز"، هي الثامنة التي تفوز بها منذ عام 2008 والخامسة في الأعوام الثلاثة الماضية.

وتقدم جوائز "بوليتزر" وهي الأكبر في عالم الصحافة الأمريكية منذ عام 1917 عندما أسسها الناشر جوزيف "بوليتزر" في وصيته. وجرى تأجيل إعلان الجوائز الذي تم أمس الإثنين لمدة أسبوعين نظرًا لانشغال بعض الصحافيين أعضاء مجلس الجائزة في تغطية أخبار وباء كورونا.

وجرت العادة على أن تُعلن أسماء الفائزين في جامعة كولومبيا في نيويورك، لكن مديرة جوائز "بوليتزر"، دانا كانيدي أعلنت أسماء الفائزين، أمس الإثنين عبر الفيديو من منزلها.

وقالت كانيدي إنه "في خضم أوقات الغموض هذه التي لم يسبق لها مثيل، فإن ما نوقن به هو أن الصحافة لا تتوقف أبدا".

وتعتبر جائزة الخدمة العامة الأعلى مقاما ضمن جوائز "بوليترز" في فئات الصحافة وعددها 15 جائزة، وتُمنح سبع جوائز أخرى في فئات الكتب والدراما والموسيقى.

وسجلت العديد من صور "رويترز" الفائزة الاشتباكات العنيفة بين محتجي هونج كونج والسلطات بما في ذلك صور التُقطت وسط مناوشات بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ورشق الطوب.

وقال رئيس تحرير "رويترز"، ستيفن جيه أدلر في بيان، إن "صورنا نقلت حجم الاحتجاجات في هونج كونج ببراعة". وأضاف أنه "كانت صورهم جميلة ومؤثرة وتنويرية وخالدة بشدة".


#الصحافة
#جوائز بوليتزر
#فريق التصوير
#رويترز

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