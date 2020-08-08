تعليق المشانق في ساحات بيروت: رصد للمظاهرات من الميدان

انطلقت مظاهرات لبنانيّة غاضبة، بعد ظهر اليوم السبت، تحت عنوان "علّقوا المشانق" و"يوم الحساب" وذلك لرفض السلطة السياسيّة ومحاسبتها وذلك لأنهم يتهمونها بالفساد والعجز عن إيجاد حلول للأزمات المتعاقبة وآخرها انفجار مرفأ بيروت والذي قتل عشرات الأشخاص وجرح الآلاف.
يحتشد الآلاف من اللبنانيين في وسط ساحة الشهداء في بيروت ويرددون هتافات من قبيل "بالروح بالدم نفديك يا بيروت".
بيروت بلا روح، عقبال السبب.— M n a (@itstillnu) August 8, 2020
فلينا من منطقة الدمار بس مش رح نكون بساحة الشهداء لكن بتمنى تبدا شرارة ثورة حقيقية وليس فقط مظاهرة. الله يحميكن #علقوا_المشانق #علقوا_المشانق_بالساحات pic.twitter.com/zIedW7B0PK
وأطلقت قوات الأمن اللبناني على المتظاهرين قنابل الغاز المسيل للدموع ثم اندلعت مواجهات جارية حتى اللحظة بين المحتجين وقوات الأمن.
إلى ساحة الشهداء، لننتقم للشهداء pic.twitter.com/BMiGQQcLHd— Rafka Hindi - رفقا الهندي (@RafkaHindi1) August 8, 2020
وردد المتظاهرون المتوافدون إلى ساحة الشهداء، هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام".
#بيروت تصرخ: الشعب يريد إسقاط النظام#لبنان_ينتفض— Thaer Ghandour (@thaerghandour) August 8, 2020
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كتبت الصحافية تتيانا الخوري عبر "تويتر" أن "ما أسمعه من قصص عاشها ضحايا #انفجار_بيروت أفظع من أي فيلم رعب. حتى الناجون تحت هول الصدمة. أختي طبيبة، كتبت لي اليوم ‘أدرك الآن أنه طيلة 4 سنوات، كنت أمر يوميًا أمام 2750 طنًا من نيترات الأمونيوم، ذهابًا وإيابًا‘. في #لبنان، منهم من مات ومنهم من يجاور الموت يوميًا بدون أن يدري".
ما أسمعه من قصص عاشها ضحايا #انفجار_بيروت أفظع من أي فيلم رعب. حتى الناجون تحت هول الصدمة. أختي طبيبة، كتبت لي اليوم "أدرك الآن أنه طيلة 4 سنوات، كنت أمر يوميًا أمام 2750 طنًا من نيترات الأمونيوم، ذهابًا وإيابًا". في #لبنان، منهم من مات ومنهم من يجاور الموت يوميًا بدون أن يدري...— Tatiana El Khoury (@TatianaELK) August 8, 2020
كتب الصحافي عادل سميع على "تويتر" أن "الشعب يريد اسقاط النظام... #ساحة_الشهداء #لبنان_ينتفض" .
الشعب يريد اسقاط النظام...#ساحة_الشهداء#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/zD0Za7jS8Z— adel samia (@adelsamia) August 8, 2020
ونقلت "أخبار الساحة" من خلال حسابها في "تويتر" رصد قمع قوات الأمن اللبناني للمتظاهرين.
من وسط #بيروت#أخبار_الساحة #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/56V4BW9nnf— أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) August 8, 2020
ونقل محمد من ساحة الشهداء في بيروت.
يــوم الحســاب#علقوا_المشانق pic.twitter.com/d8hqIvFNjR— Mhّmd (@dankar) August 8, 2020
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