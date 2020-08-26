نبض_الشبكة | طالب غزي يخلع ثوب تخرجه: "أمي أكبر من كل الجامعة"

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين، مقطع فيديو للطالب حمزة أبو عبادة من قطاع غزة، الذي أثار موجة من الردود خلال اليوم الأول لاحتفالات التخرج بالجامعة الإسلامية.

وفي التفاصيل، فإن أبو عبادة أقدم على خلع ثوب التخرج بعدما منعه أحد المنظمين من اصطحاب والدته إلى منصة التكريم، وقال هاتفا "أمي أكبر من كل الجامعة".

ويظهر من خلال الفيديو، غضب الشاب من قرار الجهات المنظمة ثم أخذ بيد والدته وصعد بها إلى المنصة متحديا وخلع ثوب التخرج وألقى به أرضا ثم احتضن والدته وهتف "أمي أكبر من كل الجامعة".

ولاقى تصرف الطالب الخريج تصفيق الحاضرين والخريجين على حد سواء، بالإضافة إلى تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم من وصفه بـ"النبيل مع والدته لحفظه وتقديره لها".

وبهذا الصدد، قام "عرب 48" برصد ردود رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "فيسبوك" و"تويتر"، بعد انتشار فيديو الطالب ووالدته.

وكتبت عبير عبر منصتها في "تويتر": "الشب يلي بحفل الإسلامية شلح روب التخرج لمنعهم من تكريم والدته معه وقال إمي أكبر من كل الجامعة مع بوسة الراس، اللي بعرفه يوصله ويقوله يسلم البطن يلي حملك".

وذكر عبد الله العجلة في منشور له "في حفل التخرج الجامعي، قامت إحدى الأمهات بكل عفوية بالصعود على المنصة مع ابنها لتهديه باقة ورد فرحا وابتهاجا بتلك المناسبة العزيزة على قلبها، فما كان من القائمين على الحفل إلا أن منعوها من الصعود وكسروا بخاطرها بحجة التنظيم والبروتوكول، فما كان من ابنها إلا أن صعد على المنصة أمام الجميع وخلع لباس التخرج وداسه تحت قدمه، وجلب أمه على المنصة وصرخ بأعلى صوته (أمي أكبر من كل الجامعة)، ثم قبلها وحضنها وسط انبهار وتصفيق الجميع، كم أسعدني هذا الموقف وكم أثر في وكم أدخل السرور على قلبي، كم علمني هذا الموقف أن الأم أكبر من كل شيء وفوق كل حساب وأهم من كل اعتبار، كم علمني أن رضى الأم وسعادتها وفرحتها أولا، ثم يأتي بعد ذلك كل شيء، كل علمني أن أضحي بكل شيء ولا أن أرى أمي مكسورة الخاطر والجناح، صدق الله العظيم: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".



وغرد يحيى حلس على "تويتر": "أمي أكبر من الجامعة، اللي قالها أسد ابن أسد، الله يحفظه ويحفظ امه يا رب".

"أمي أكبر من الجامعة" ..

الي قالها اسد ابن اسد، الله يحفظه ويحفظ امه يارب. — يحيى حلس (@yahyaHilles2) August 24, 2020



وقالت وفاء عليان "في غزة بكل عفوية أرادت الأم أن تفرح بتخرج ابنها وأراد هو أن يسعد قلبها بأن تجلس جانبه على المنصة، رفض أمن الجامعة ببروتوكولاته السخيفة، فما كان من الخريج إلا أن قام وخلع روب التخرج وقال بأعلى الصوت أمي أكبر من جامعتك، فلتسقط القوانين تحت أقدام الأمهات".