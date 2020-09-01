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#فيروز: انتقادات سياسية للقائها ماكرون ومدح لظهورها

تاريخ النشر: 01/09/2020 - 14:35

#فيروز: انتقادات سياسية للقائها ماكرون ومدح لظهورها
فيروز في لقائها مع ماكرون
عرب ٤٨

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صورة الفنانة اللبنانية فيروز والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس الإثنين في بيت فيروز.

أخذ ناشطون الجانب السياسي من اللقاء وعلّقوا عليه بانتقاد وعلّق آخرون بفرحة لظهور الفنانة التي أطربت كل الناس من الرباط حتى بغداد.

وقال الصحافي ياسر أبو هلالة من خلال حسابه في "فيسبوك" إن "من أسخف دروس العلاقات العامة لقاء الصبي ماكرون ⁧‫#فيروز‬⁩، ومن نصحها بقبول لقائه أساء لها كثيرا. ظلت فيروز وستبقى أكبر من السياسيين الكبار على خلافاتهم.. فكيف بصبي عابر مثل ماكرون؟ سيكسب ماكرون من التقاط صور بجوار أطول أرزات لبنان، ويمضي والأرزة مكانها ⁧‫#فيروز‬⁩ ⁧‫#لبنان".

وقال الناقد والباحث السينمائي، صالح ذباح، في منشور كتبه على حسابه في "فيسبوك" إن "حضور فيروز فعلا ميتافيزيقي ومبهر في قدرتها على الصمود كأسطورة بتحسّسنا إنّه في ثوابت كونيّة، رغم انهيار الحلم الرحباني، وانهيار لبنان الدولة. في شي جواتي مبسوط إنّها عم تتصرّف وفق أذهاننا المبرمجة نوستالجيًّا، أما المعنى السياسي للصورة فهو بائس مثل هالزلمة اللي متصوّر فيها".

وكتب الشاعر علي مواسي عبر حسابه في "فيسبوك" أن "لقاء السيّدة فيروز بماكرون، مؤسف ومؤلم جدًّا. مَنْ هذا المتبجّح الـCUTE، الّذي يأتي طمعًا بغاز المتوسّط، ‘من أجل أن يبني لبنان الّذي نريد ونطمح إليه‘، كما قال بعد لقائه بها أمس. مَنْ هو ليتصرّف كصاحب وصاية على لبنان أو غير لبنان؟ مُسْتَعْمِرٌ يبدو أنيقًا وودودًا ولطيفًا، لكنّ في قلب قلبه، نابوليون صغير، والأقبية في باريس ما زالت تمتلئ بجماجم ضحايا مجازرها حول العالم، وتحديدًا في أفريقيا، الّتي ما زالت تعاني من سياسات الاستعمار الفرنسيّ".

وغرّدت الفنانة اللبنانيّة، نجوى كرم، من خلال حسابها في "تويتر" على ظهور فيروز "السيدة #فيروز هي الحقيقة اللي خبّرت عن حضارة #لبنان وصورته الحقيقية حتى صارت مساحته وسع الدّني".

وكان قد كتب ماكرون في تغريدة له عبر حسابه الشخصي في "تويتر" بعد ظهر اليوم الثلاثاء، باللغة العربية مخاطبًا اللبنانيين "الحرية والحوار والتعايش: إنها قيم مترسّخة في لبنان، هذا البلد الذي يستمدّ قوّته من التاريخ المئوي لدولة لبنان الكبير. سيتمكّن لبنان من التعافي من الأزمة التي يمرّ بها. ودعوني أقول لكم بالنيابة عن الفرنسيين إننا سنقف دائمًا إلى جانب الشعب اللبناني".

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#ماكرون
#نبض الشبكة

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