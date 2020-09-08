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مصر: #مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر دعوات للتظاهر

تاريخ النشر: 08/09/2020 - 14:55

مصر: #مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر دعوات للتظاهر
من ثورة 25 يناير 2011 (أ ب)
عرب ٤٨

انطلقت مساء أمس الإثنين، مظاهرة حاشدة في منطقة المنيب في محافظة الجيزة المصريّة، تعبيرًا عن الغضب الذي تملك أهالي المنطقة بعد أن علموا بمقتل شاب على يد ضابط شرطة.

وجابت إحدى المسيرات أزقة أحياء المنطقة وهتفوا "الداخلية بلطجية" و"عاوزين حقك يا إسلام" في إشارة إلى إجرام وزارة الداخليّة وممارسة أفراد وضباط الشرطة التعسفية بحق المصريين والذي أودى بحياة الشاب المصري إسلام.

الشاب المقتول إسلام الأسترالي

ووفقًا لشهود عيان وبناء على ما ذكرته وسائل إعلام مصرية محليّة، فإن الشاب الملقب بـ"إسلام الأسترالي" كان يملك كشكا على قارعة الطريق، فمرّ ضابط شرطة أمره بإزالة بضاعته فقوبل طلب الضابط بالرفض فتطوّر الأمر للاعتداء على إسلام واقتياده إلى قسم الشرطة الذي لفظ أنفاسه الأخيرة فيه من شدة الضرب.

وانطلقت منذ أمس حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل وسم #مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر فيها دعوات للنزول إلى الشوارع لرفض الطبقة السياسية الحاكمة المتنفذة والتي يقف على رأسها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

كتب المصري محمد علي "تويتر": "إن شاء الله كلنا مع بعض يد واحدة نخلع الحرامي كاره مصر وشعبها وننقذ بلدنا مع بعض ونرجع كرامتنا أمام العالم ونمحي أسوء نظام مر في تاريخ مصر هتك عرض نساءنا وبناتنا وتركهم فريسة لكلاب الداخلية وباع الأرض وفرط فى ثروات مصر وجعلها مديونة #مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر".

كتب أحمد صلاح على حسابه في "تويتر" "#مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر إسلام الأسترالي نفس الكلام الي حصل مع خالد سعيد قتل وضرب وتعذيب.. السيسي أقوى من مبارك مليون مرة اللهم ثورة يا رب".

وشبّه كثيرون ما حصل مع خالد سعيد عام 2010 بما جرى أمس مع إسلام الأسترالي.

وكتب حساب حذيفة عياصرة على "تويتر" أن "موسم حصاد البلح قد اقترب يا أهلنا في مصر... #يا_مصر_هانت_وبانت #مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#إسلام الأسترالي
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#مش عايزينك
#مصر
#السيسي
##مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر

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