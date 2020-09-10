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التلفزيونات الإسرائيليّة المركزيّة تقاطع التوقيع الإماراتي – الإسرائيلي

تاريخ النشر: 10/09/2020 - 23:38

التلفزيونات الإسرائيليّة المركزيّة تقاطع التوقيع الإماراتي – الإسرائيلي
نتنياهو (أ ب)
عرب ٤٨

أبلغت القنوات الإسرائيليّة المركزية مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مقاطعتها مؤتمر الإعلان عن التحالف الإماراتي الإسرائيلي في واشنطن، الثلاثاء الماضي.

والقنوات هي: هيئة البثّ المركزيّة ("كان 11")، والقناتان 12 و13.

واحتجّت القنوات على سفر نتنياهو وزوجته وعائلته على متن طائرة خاصّة، بينما سيستقلّ الإعلاميّون والسياسيّون طائرة أخرى؟

وفسّر إعلاميّون قرار نتنياهو بأنه مقاطعة لوسائل الإعلام التي عادةً ما يتلقى مراسلوها إيجازات صحافية من نتنياهو في رحلات من هذا النوع.

بينما نقلت وسائل الإعلام عن مكتب نتنياهو أن القرار جاء لخفض احتمال تعرّض العائلة إلى مصاب بفيروس كورونا، لمنع إصابته.

ويلاقي قرار نتنياهو السفر إلى واشنطن انتقادات حادّة بسبب تزايد تفشّي كورونا بشكل كبير في إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصًا في الأسبوع الأخير، حيث وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 3000 إصابة يوميًا، ووصل الخميس إلى 4 آلاف إصابة.

وتقام مراسم توقيع معاهدة التحالف وتطبيع العلاقات الرسمية بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء الـ15 من أيلول/ سبتمبر الجاري.

وستنظم المراسم برعاية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بحضور وفد إسرائيلي رفيع المستوى يترأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في المقابل يترأس وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، وفد بلاده.

وفي بيان مقتضب صدر عنه، قال نتنياهو "أنا فخور بالذهاب إلى واشنطن الأسبوع المقبل، بدعوة من الرئيس ترامب، لحضور الحفل التاريخي في البيت الأبيض وتوقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات!".

وفي إحاطة صحافية قدمها مسؤول كبير في البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، قال إن "الرئيس ترامب سيستضيف حفل توقيع الاتفاق الدبلوماسي التاريخي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات يوم 15 أيلول/ سبتمبر".

وأضاف المسؤول الكبير بالبيت الأبيض، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، سيرأسان الوفدين في الحفل".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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