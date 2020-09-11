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التلفزيون العربي يفتح "وثائق أبوت آباد"

تاريخ النشر: 11/09/2020 - 13:23

التلفزيون العربي يفتح "وثائق أبوت آباد"
بن لادن (أ ب)
عرب ٤٨

فتح برنامج "مذكّرات" على التلفزيون العربي، أمس، الخميس، "وثائق أبوت آباد"، وهي الوثائق التي وجدتها القوات الأميركية في منزل زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، بعد قتله.

قدمت الحلقة قراءة معمّقة حول الوثائق، بما فيها يوميات وخطابات كتبت بخط يده، وتضمنت الكثير من التفاصيل حول إستراتيجية عمل تنظيم القاعدة، والتغيّرات الفكرية التي طرأت على بن لادن خلال سنواته الأخيرة.

ويراجع بن لادن في المجموعة الكبيرة من الوثائق واليوميات كثيرا من مواقفه وقناعاته التي كانت منهاجًا لتنظيم القاعدة منذ تأسيسه أواخر الثمانينيات في أفغانستان لمواجهة الاحتلال السوفييتي، وهو التنظيم الذي تأسس بدعم أميركي وعربي رسمي، ثم لاحقًا ومع حرب تحرير الكويت بدأ في تغيير وجهته معتبرًا أميركا هي العدو الأكبر.

وفي الوثائق التي ناقشتها الحلقة، رصد البرنامج التحولات التي طرأت على أفكار بن لادن في سنواته الأخيرة ومن بينها موقفه من ثورات الربيع العربي، ورأيه في الجماعات الجهادية المسلحة التي انبثقت عن القاعدة وبات لها منهج مختلف، كذلك تعكس اليوميات موقف بن لادن مما وصفه بـ"التوسع في القتل"، وخاصّة قتل المسلمين بدعاوى شتّى، وكيف أن ذلك النهج يضر بقضيتهم ولا يفيدها.

وضمت الحلقة مقابلات متنوعة مع خبراء في الشأن الجهادي، بالإضافة إلى ضباط سابقين في المخابرات الأميركية، اطّلعوا على أصل الوثائق ودرسوها عبر سنوات.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#التلفزيون العربي
#مذكرات
#بن لادن
#آبوت أباد

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