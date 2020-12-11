تغريدات "تويتر" مُتاحة عبر "سناب تشات"

أعلنت شركة "تويتر" يوم الأمس، الخميس، عن إطلاقها ميّزة جديدة لتطبيقها عبر الهواتف المحمولة تتيح لمستخدميه إعادة نشر تغريداتهم مباشرة عبر تطبيق "سناب تشات". وتأتي هذه الخطوة، في محاولة الشركة جدب المستخدمين وربطهم بتطبيقها خلال تصفحهم تطبيقاتٍ مختلفة.

وقالت "تويتر" في بيانٍ لها إن " مستخدمي تطبيقها على نظام ("آي أو إس") يمكنهم الآن نشر التغريدات في قصص 'سناب شات'، أو إرسالها كرسائل فريدة من خلال النقر على أيقونة النشر". وأضافت "تويتر" أنها تخطط لطرح الميزة قريبًا لمستخدمي تطبيقها على نظام التشغيل "أندرويد" التابع لشركة جوجل.

وشرح البيان كيفيّة النشر عبر تطبيق "سناب تشات". وأضافت "تويتر" أنها "ستبدأ في اختبار مميزة مشابهة تسمح بنشر التغريدات في قصص منصة 'إنستغرام' التابعة لشركة فيسبوك، وذلك لمجموعة صغيرة من مستخدمي تطبيقها على نظام (آي أو إس)".

يُذكر أن شركة "تويتر" أعلنت منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إطلاق ميزة "التغريدات المؤقتة"، التي تختفي بعد مدة زمنية محددة، وذلك في محاولة منها لمنافسة القصص التي شاعت في معظم تطبيقات التراسل، والتواصل الاجتماعي الأخرى.