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"تويتر" تعتزم إغلاق منصّتها للتسجيلات المباشرة "بيريسكوب"

تاريخ النشر: 16/12/2020 - 17:56

"تويتر" تعتزم إغلاق منصّتها للتسجيلات المباشرة "بيريسكوب"
(توضيحية - أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت شركة "تويتر" عن عزمها على إغلاق منصّتها لتسجيلات الفيديو المباشرة "بيريسكوب" بحلول آذار/ مارس.

موضّحة في مدوّنة أن التطبيق الذي يواجه تراجعا مطردا في عدد المستخدمين لم يعد مستداما من الناحية المالية.

وكشفت "تويتر" أن "السنتين الماضيتين شهدتا تراجعا في الاستخدام"، متوقعة أن "ترتفع التكاليف من دون شكّ مع الوقت".

وأردفت المجموعة التي اشترت "بيريسكوب" في العام 2015 "الحقيقة هي أن تطبيق بيريسكوب بات منذ مدة غير قابل للصيانة".

واعتبارا من آذار/مارس 2021، لن يعود من الممكن تحميل هذا التطبيق، غير أن معظم وظائفه الأساسية ستدمج في "تويتر".

وأقرّت "تويتر" بأنها كانت ستتّخذ هذا القرار "في وقت أبكر من دون شكّ"، غير أن العام 2020 الذي شهد تفشّي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ "أعاد ترتيب الأولويات".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#تويتر
#بيريسكوب

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